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"الصحة": تسجيل 471 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

رغم الظروف الاستثنائية لـ"كورونا".. الأردنيون ينتخبون أعضاء مجلس النواب

1674 مرشحاً بينهم 360 سيدة يتنافسون على 130 مقعداً

بدأ الناخبون الأردنيون، اليوم (الثلاثاء) الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية، التي تقام في ظل ظروف اقتصادية صعبة وصحية استثنائية فرضتها جائحة "كوفيد-19".

وفتحت أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، في محافظات المملكة الـ12، ويستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعي أربعة ملايين و640 ألف ناخب، من أصل عشرة ملايين عدد سكان البلاد إلى التصويت.

ويتنافس 1674 مرشحاً بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب الـ130، التي خصص 15 مقعدًا منها للنساء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رغم الظروف الاستثنائية لـ"كورونا".. الأردنيون ينتخبون أعضاء مجلس النواب
سبق

بدأ الناخبون الأردنيون، اليوم (الثلاثاء) الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية، التي تقام في ظل ظروف اقتصادية صعبة وصحية استثنائية فرضتها جائحة "كوفيد-19".

وفتحت أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، في محافظات المملكة الـ12، ويستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعي أربعة ملايين و640 ألف ناخب، من أصل عشرة ملايين عدد سكان البلاد إلى التصويت.

ويتنافس 1674 مرشحاً بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب الـ130، التي خصص 15 مقعدًا منها للنساء.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
03:19 PM

رغم الظروف الاستثنائية لـ"كورونا".. الأردنيون ينتخبون أعضاء مجلس النواب

1674 مرشحاً بينهم 360 سيدة يتنافسون على 130 مقعداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ الناخبون الأردنيون، اليوم (الثلاثاء) الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية، التي تقام في ظل ظروف اقتصادية صعبة وصحية استثنائية فرضتها جائحة "كوفيد-19".

وفتحت أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، في محافظات المملكة الـ12، ويستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعي أربعة ملايين و640 ألف ناخب، من أصل عشرة ملايين عدد سكان البلاد إلى التصويت.

ويتنافس 1674 مرشحاً بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب الـ130، التي خصص 15 مقعدًا منها للنساء.

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