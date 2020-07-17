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"المطلق": الشذوذ الآن موجود وبعض الرجال يؤذون زوجاتهم به

أشار إلى أن بعضهم يرفضون الحلال ويذهبون للحرام

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن الشذوذ الجنسي موجود، مستقبحًا ومستنكرًا في هذا الصدد أن بعض الأزواج الآن يؤذون أزواجهم بهذا الشذوذ؛ حيث يرفضون الحلال ويذهبون للحرام؛ مستعيذًا بالله منه.

جاء ذلك في رد "المطلق" على متصل في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" عبر أثير إذاعة "نداء الإسلام" اليوم، والذي سأله قائلًا: "قال الله تعالى عن قوم لوط {إنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء} فهل كان عندهم كما يُعرف عندنا في هذا الزمن "سحاقيات"؟؛ حيث أجابه الشيخ المطلق بأن "هذه الآية لم تأتِ في السحاقيات، هذه في الشذوذ، والشذوذ الآن موجود، هناك بعض الرجال الآن يؤذون حريمهم، زوجته تقول له تعالَ مما أحل الله أتلذذ أنا وأنت به وحلال، ويأبى إلا أن يذهب -الله يكرمكم- إلى المحل المنتن الذي حرّمه الله تعالى، هذا شذوذ، نعوذ بالله من الشذوذ".

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"المطلق": الشذوذ الآن موجود وبعض الرجال يؤذون زوجاتهم به
سبق

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن الشذوذ الجنسي موجود، مستقبحًا ومستنكرًا في هذا الصدد أن بعض الأزواج الآن يؤذون أزواجهم بهذا الشذوذ؛ حيث يرفضون الحلال ويذهبون للحرام؛ مستعيذًا بالله منه.

جاء ذلك في رد "المطلق" على متصل في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" عبر أثير إذاعة "نداء الإسلام" اليوم، والذي سأله قائلًا: "قال الله تعالى عن قوم لوط {إنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء} فهل كان عندهم كما يُعرف عندنا في هذا الزمن "سحاقيات"؟؛ حيث أجابه الشيخ المطلق بأن "هذه الآية لم تأتِ في السحاقيات، هذه في الشذوذ، والشذوذ الآن موجود، هناك بعض الرجال الآن يؤذون حريمهم، زوجته تقول له تعالَ مما أحل الله أتلذذ أنا وأنت به وحلال، ويأبى إلا أن يذهب -الله يكرمكم- إلى المحل المنتن الذي حرّمه الله تعالى، هذا شذوذ، نعوذ بالله من الشذوذ".

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
07:17 PM

"المطلق": الشذوذ الآن موجود وبعض الرجال يؤذون زوجاتهم به

أشار إلى أن بعضهم يرفضون الحلال ويذهبون للحرام

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
13,567

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن الشذوذ الجنسي موجود، مستقبحًا ومستنكرًا في هذا الصدد أن بعض الأزواج الآن يؤذون أزواجهم بهذا الشذوذ؛ حيث يرفضون الحلال ويذهبون للحرام؛ مستعيذًا بالله منه.

جاء ذلك في رد "المطلق" على متصل في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" عبر أثير إذاعة "نداء الإسلام" اليوم، والذي سأله قائلًا: "قال الله تعالى عن قوم لوط {إنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء} فهل كان عندهم كما يُعرف عندنا في هذا الزمن "سحاقيات"؟؛ حيث أجابه الشيخ المطلق بأن "هذه الآية لم تأتِ في السحاقيات، هذه في الشذوذ، والشذوذ الآن موجود، هناك بعض الرجال الآن يؤذون حريمهم، زوجته تقول له تعالَ مما أحل الله أتلذذ أنا وأنت به وحلال، ويأبى إلا أن يذهب -الله يكرمكم- إلى المحل المنتن الذي حرّمه الله تعالى، هذا شذوذ، نعوذ بالله من الشذوذ".

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