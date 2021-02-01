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صندوق التنمية الزراعية يناقش فرص الاستثمار الزراعي السعودي في القارة الإفريقية

عبر ورشة عمل افتراضية تتناول عدة محاور منها الشراكات الإستراتيجية والعروض

ينظّم صندوق التنمية الزراعية ممثلاً بإدارة برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي، بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، الأحد المقبل، ورشة عمل افتراضية بعنوان (عرض فرص الاستثمار الزراعي السعودي في القارة الإفريقية والمنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها الصندوق).

وتتناول الورشة عدة محاور أبرزها العرض الذي يقدمه المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية عن أهم الفرص الاستثمارية في الدول المستهدفة في قارة إفريقيا، وكذلك عرض للصندوق عن المنتجات التمويلية المقدمة التي يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى عرض يقدمه أحد المستثمرين المستفيدين من برنامج الاستثمار الزراعي السعودي حول تجربة الاستثمار الخارجي.

ويعد برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي، برنامجاً لتنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية بوصفه جزءاً من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة، ويأتي ضمن المنتجات التمويلية المتنوعة التي يقدمها الصندوق، انطلاقاً من توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بإعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تتضمن معالم الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المقرة من مجلس الوزراء التي تضمنت مبادرات لتنويع مصادر توريد الأغذية الخارجية وتحقيق الاستقرار فيها.

ويسعى البرنامج من خلال تمويل الاستثمارات الزراعية الخارجية، إلى تأمين الإمدادات المستقرة من السلع الأساسية للمملكة، والإسهام في الاكتفاء الغذائي للمحاصيل الأساسية والثانوية، وكذلك إقامة الشراكات الإستراتيجية المفيدة للجانبين مع الدول المضيفة، إضافة إلى تحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي في الخارج.

صندوق التنمية الزراعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق التنمية الزراعية يناقش فرص الاستثمار الزراعي السعودي في القارة الإفريقية
سبق

ينظّم صندوق التنمية الزراعية ممثلاً بإدارة برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي، بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، الأحد المقبل، ورشة عمل افتراضية بعنوان (عرض فرص الاستثمار الزراعي السعودي في القارة الإفريقية والمنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها الصندوق).

وتتناول الورشة عدة محاور أبرزها العرض الذي يقدمه المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية عن أهم الفرص الاستثمارية في الدول المستهدفة في قارة إفريقيا، وكذلك عرض للصندوق عن المنتجات التمويلية المقدمة التي يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى عرض يقدمه أحد المستثمرين المستفيدين من برنامج الاستثمار الزراعي السعودي حول تجربة الاستثمار الخارجي.

ويعد برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي، برنامجاً لتنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية بوصفه جزءاً من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة، ويأتي ضمن المنتجات التمويلية المتنوعة التي يقدمها الصندوق، انطلاقاً من توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بإعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تتضمن معالم الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المقرة من مجلس الوزراء التي تضمنت مبادرات لتنويع مصادر توريد الأغذية الخارجية وتحقيق الاستقرار فيها.

ويسعى البرنامج من خلال تمويل الاستثمارات الزراعية الخارجية، إلى تأمين الإمدادات المستقرة من السلع الأساسية للمملكة، والإسهام في الاكتفاء الغذائي للمحاصيل الأساسية والثانوية، وكذلك إقامة الشراكات الإستراتيجية المفيدة للجانبين مع الدول المضيفة، إضافة إلى تحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي في الخارج.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
11:26 AM

صندوق التنمية الزراعية يناقش فرص الاستثمار الزراعي السعودي في القارة الإفريقية

عبر ورشة عمل افتراضية تتناول عدة محاور منها الشراكات الإستراتيجية والعروض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينظّم صندوق التنمية الزراعية ممثلاً بإدارة برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي، بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، الأحد المقبل، ورشة عمل افتراضية بعنوان (عرض فرص الاستثمار الزراعي السعودي في القارة الإفريقية والمنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها الصندوق).

وتتناول الورشة عدة محاور أبرزها العرض الذي يقدمه المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية عن أهم الفرص الاستثمارية في الدول المستهدفة في قارة إفريقيا، وكذلك عرض للصندوق عن المنتجات التمويلية المقدمة التي يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى عرض يقدمه أحد المستثمرين المستفيدين من برنامج الاستثمار الزراعي السعودي حول تجربة الاستثمار الخارجي.

ويعد برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي، برنامجاً لتنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية بوصفه جزءاً من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة، ويأتي ضمن المنتجات التمويلية المتنوعة التي يقدمها الصندوق، انطلاقاً من توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بإعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تتضمن معالم الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المقرة من مجلس الوزراء التي تضمنت مبادرات لتنويع مصادر توريد الأغذية الخارجية وتحقيق الاستقرار فيها.

ويسعى البرنامج من خلال تمويل الاستثمارات الزراعية الخارجية، إلى تأمين الإمدادات المستقرة من السلع الأساسية للمملكة، والإسهام في الاكتفاء الغذائي للمحاصيل الأساسية والثانوية، وكذلك إقامة الشراكات الإستراتيجية المفيدة للجانبين مع الدول المضيفة، إضافة إلى تحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي في الخارج.

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