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"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020، تسجيل 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 350984 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 402 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 337788 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5559 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7637 والحالات الحرجة 787 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020، تسجيل 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 350984 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 402 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 337788 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5559 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7637 والحالات الحرجة 787 حالة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
03:35 PM

"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
8,959

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020، تسجيل 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 350984 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 402 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 337788 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5559 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7637 والحالات الحرجة 787 حالة.

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