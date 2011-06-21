النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تطلق برنامج "صيف العنود"

في خطوة لدمج التنمية والترفيه ودعم المواهب الشابة

أطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، السبت، برنامج "صيف العنود"، الذي يضم ألوانًا متنوعة من البرامج الترفيهية والتنموية، لمختلف الفئات العمرية.

يهدف البرنامج إلى تمكين وتشجيع القطاع السعودي الثقافي والحفاظ على المواهب وتنمية قدراتهم وخلق بيئة تدعم الإبداع وتساهم في نموه.

ويأتي التنوع في برنامج "صيف العنود" بين ورش العمل في الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي وكتابة القصص ومهارات الخطابة في المجالات الإبداعية، والحوارات التمكينية وتبادل التجارب الأسرية بدورها في المجالات التنموية.

وأكدت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية على عنايتها بالبرامج وتحقيق الفرص التطوعية، من خلال مسارات التطوع للبيئة الذي يهدف لتحسين المشهد الحضري وتشجيع العمل التطوعي في مختلف مناطق مدن المملكة.

كما حددت الفرص التنافسية في عدد من البرامج التي رصدت لها جوائز قيّمة تمثلت في تشجيع أصحاب المبادرات على المشاركة بأعمالهم وسيرهم التطوعية.

كما أكدت على عنايتها واهتمامها برفع المهارات الشخصية من خلال فرصة تنافسية للخطابة للأطفال بعمر 7 وحتى 15 سنة، تهدف من خلالها لتنمية مهارات الأطفال، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في الحديث بطلاقة، إلى جانب الفرص التنافسية في المجالات الإبداعية للتصوير والكتابة القصصية.

يذكر أن برنامج "صيف العنود" استهل أولى فعالياته، أمس السبت، التي يغطي بها منطقة الرياض وبعض مناطق ومدن شركاء التمكين المحلي لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وهي "أملج وبدر والجوف والقنفذة والأحساء وحائل والقصيم ورفحاء ونجران والطائف وحفر الباطن وأبها".

ويختتم آخر فعالياته بتاريخ 10 يوليو المقبل؛ إذ يأتي انطلاقًا من أحد أهداف مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في تعزيز وتنمية المجتمعات بمختلف فئاتها، عبر برامج ثقافية وتنموية متنوعة من خلال فرص تدريبية رائدة تدعم مسيرة الوطن التنموية بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تطلق برنامج "صيف العنود"
سبق

أطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، السبت، برنامج "صيف العنود"، الذي يضم ألوانًا متنوعة من البرامج الترفيهية والتنموية، لمختلف الفئات العمرية.

يهدف البرنامج إلى تمكين وتشجيع القطاع السعودي الثقافي والحفاظ على المواهب وتنمية قدراتهم وخلق بيئة تدعم الإبداع وتساهم في نموه.

ويأتي التنوع في برنامج "صيف العنود" بين ورش العمل في الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي وكتابة القصص ومهارات الخطابة في المجالات الإبداعية، والحوارات التمكينية وتبادل التجارب الأسرية بدورها في المجالات التنموية.

وأكدت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية على عنايتها بالبرامج وتحقيق الفرص التطوعية، من خلال مسارات التطوع للبيئة الذي يهدف لتحسين المشهد الحضري وتشجيع العمل التطوعي في مختلف مناطق مدن المملكة.

كما حددت الفرص التنافسية في عدد من البرامج التي رصدت لها جوائز قيّمة تمثلت في تشجيع أصحاب المبادرات على المشاركة بأعمالهم وسيرهم التطوعية.

كما أكدت على عنايتها واهتمامها برفع المهارات الشخصية من خلال فرصة تنافسية للخطابة للأطفال بعمر 7 وحتى 15 سنة، تهدف من خلالها لتنمية مهارات الأطفال، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في الحديث بطلاقة، إلى جانب الفرص التنافسية في المجالات الإبداعية للتصوير والكتابة القصصية.

يذكر أن برنامج "صيف العنود" استهل أولى فعالياته، أمس السبت، التي يغطي بها منطقة الرياض وبعض مناطق ومدن شركاء التمكين المحلي لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وهي "أملج وبدر والجوف والقنفذة والأحساء وحائل والقصيم ورفحاء ونجران والطائف وحفر الباطن وأبها".

ويختتم آخر فعالياته بتاريخ 10 يوليو المقبل؛ إذ يأتي انطلاقًا من أحد أهداف مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في تعزيز وتنمية المجتمعات بمختلف فئاتها، عبر برامج ثقافية وتنموية متنوعة من خلال فرص تدريبية رائدة تدعم مسيرة الوطن التنموية بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية 2030.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
04:33 PM

مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تطلق برنامج "صيف العنود"

في خطوة لدمج التنمية والترفيه ودعم المواهب الشابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
849

أطلقت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، السبت، برنامج "صيف العنود"، الذي يضم ألوانًا متنوعة من البرامج الترفيهية والتنموية، لمختلف الفئات العمرية.

يهدف البرنامج إلى تمكين وتشجيع القطاع السعودي الثقافي والحفاظ على المواهب وتنمية قدراتهم وخلق بيئة تدعم الإبداع وتساهم في نموه.

ويأتي التنوع في برنامج "صيف العنود" بين ورش العمل في الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي وكتابة القصص ومهارات الخطابة في المجالات الإبداعية، والحوارات التمكينية وتبادل التجارب الأسرية بدورها في المجالات التنموية.

وأكدت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية على عنايتها بالبرامج وتحقيق الفرص التطوعية، من خلال مسارات التطوع للبيئة الذي يهدف لتحسين المشهد الحضري وتشجيع العمل التطوعي في مختلف مناطق مدن المملكة.

كما حددت الفرص التنافسية في عدد من البرامج التي رصدت لها جوائز قيّمة تمثلت في تشجيع أصحاب المبادرات على المشاركة بأعمالهم وسيرهم التطوعية.

كما أكدت على عنايتها واهتمامها برفع المهارات الشخصية من خلال فرصة تنافسية للخطابة للأطفال بعمر 7 وحتى 15 سنة، تهدف من خلالها لتنمية مهارات الأطفال، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في الحديث بطلاقة، إلى جانب الفرص التنافسية في المجالات الإبداعية للتصوير والكتابة القصصية.

يذكر أن برنامج "صيف العنود" استهل أولى فعالياته، أمس السبت، التي يغطي بها منطقة الرياض وبعض مناطق ومدن شركاء التمكين المحلي لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وهي "أملج وبدر والجوف والقنفذة والأحساء وحائل والقصيم ورفحاء ونجران والطائف وحفر الباطن وأبها".

ويختتم آخر فعالياته بتاريخ 10 يوليو المقبل؛ إذ يأتي انطلاقًا من أحد أهداف مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في تعزيز وتنمية المجتمعات بمختلف فئاتها، عبر برامج ثقافية وتنموية متنوعة من خلال فرص تدريبية رائدة تدعم مسيرة الوطن التنموية بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,169
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,922

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة