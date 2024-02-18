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شاهد.. ضباب جبال "هدا الطائف" جمالٌ أخاذ يأسر الأنظار

المصور عبدالعزيز الحارثي يهدي "سبق" اللقطات البديعة

تزينت جبال الهدا أو ما تُسمى بـ "كرا" التي تربط بين الطائف ومكة، صباح اليوم الثلاثاء، بكميات من الضباب كان مرتفعًا لحين نزوله بكثافة، حاملًا معه تباشير قرب وداع الشتاء، وتخترقهُ أشعة الشمس التي حولت المشهد للوحة فنية.

وجذب ذلك المشهد الخلاب الكثير من هواة التصوير الذين نقلوا تلك الجماليات عبر عدساتهم لتبقى محفوظة في ذاكرة الجمال التي أمتعَ بها الله تلك المدينة الحالمة "الطائف".

وعلى الرغم من اختفاء الجبال بين كميات الضباب إلا أن كل ذلك تبدلَ بجمال إلهي تعجز عنه لمسات فنان .

ورصد المصور عبدالعزيز بن حامد الحارثي، على مدى ساعتين تقريبًا، صورًا ملفتة لتلك الحالة ونقلها حُبًا وتقديرًا وإهداءً لـ"سبق" وقرائها .

جبال الهدا الطائف كميات من الضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ضباب جبال "هدا الطائف" جمالٌ أخاذ يأسر الأنظار
سبق

تزينت جبال الهدا أو ما تُسمى بـ "كرا" التي تربط بين الطائف ومكة، صباح اليوم الثلاثاء، بكميات من الضباب كان مرتفعًا لحين نزوله بكثافة، حاملًا معه تباشير قرب وداع الشتاء، وتخترقهُ أشعة الشمس التي حولت المشهد للوحة فنية.

وجذب ذلك المشهد الخلاب الكثير من هواة التصوير الذين نقلوا تلك الجماليات عبر عدساتهم لتبقى محفوظة في ذاكرة الجمال التي أمتعَ بها الله تلك المدينة الحالمة "الطائف".

وعلى الرغم من اختفاء الجبال بين كميات الضباب إلا أن كل ذلك تبدلَ بجمال إلهي تعجز عنه لمسات فنان .

ورصد المصور عبدالعزيز بن حامد الحارثي، على مدى ساعتين تقريبًا، صورًا ملفتة لتلك الحالة ونقلها حُبًا وتقديرًا وإهداءً لـ"سبق" وقرائها .

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
03:08 PM

شاهد.. ضباب جبال "هدا الطائف" جمالٌ أخاذ يأسر الأنظار

المصور عبدالعزيز الحارثي يهدي "سبق" اللقطات البديعة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
4
6,454

تزينت جبال الهدا أو ما تُسمى بـ "كرا" التي تربط بين الطائف ومكة، صباح اليوم الثلاثاء، بكميات من الضباب كان مرتفعًا لحين نزوله بكثافة، حاملًا معه تباشير قرب وداع الشتاء، وتخترقهُ أشعة الشمس التي حولت المشهد للوحة فنية.

وجذب ذلك المشهد الخلاب الكثير من هواة التصوير الذين نقلوا تلك الجماليات عبر عدساتهم لتبقى محفوظة في ذاكرة الجمال التي أمتعَ بها الله تلك المدينة الحالمة "الطائف".

وعلى الرغم من اختفاء الجبال بين كميات الضباب إلا أن كل ذلك تبدلَ بجمال إلهي تعجز عنه لمسات فنان .

ورصد المصور عبدالعزيز بن حامد الحارثي، على مدى ساعتين تقريبًا، صورًا ملفتة لتلك الحالة ونقلها حُبًا وتقديرًا وإهداءً لـ"سبق" وقرائها .

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