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لماذا يقتحم الحوثيون حفلات الزفاف باليمن؟

المواطنون عبّروا عن استنكارهم لهذه الانتهاكات

نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن مصدر محلي، في محافظة إب اليمنية، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تقتحم حفلات الأعراس والزفاف في مختلف مديريات المحافظة.

وأضاف المصدر، أن ميليشيات الحوثي لجأت إلى هذا الإجراء من أجل حشد وتجنيد مقاتلين جدد وإرسالهم لجبهات القتال في الساحل الغربي، عن طريق إلقاء محاضرات بضرورة الالتحاق بالجبهات وقتال قوات الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأوضح المصدر، أن الحوثيين باتوا يستغلون تجمع المواطنين في الأعراس من أجل حشد أكبر عدد من المقاتلين، والزج بهم في الحرب العبثية التي يديرونها.

وأفاد مصدر آخر بأن مسلحين حوثيين اقتحموا أحد الأعراس في مدينة إب؛ بهدف إلقاء محاضرة على الحضور بضرورة مساندتهم في الحديدة والتوجه للجبهات؛ مشيراً إلى أن المواطنين عبّروا عن استنكارهم لهذه الانتهاكات التي أجبرت معظم الموجودين على المغادرة.

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لماذا يقتحم الحوثيون حفلات الزفاف باليمن؟
سبق

نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن مصدر محلي، في محافظة إب اليمنية، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تقتحم حفلات الأعراس والزفاف في مختلف مديريات المحافظة.

وأضاف المصدر، أن ميليشيات الحوثي لجأت إلى هذا الإجراء من أجل حشد وتجنيد مقاتلين جدد وإرسالهم لجبهات القتال في الساحل الغربي، عن طريق إلقاء محاضرات بضرورة الالتحاق بالجبهات وقتال قوات الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأوضح المصدر، أن الحوثيين باتوا يستغلون تجمع المواطنين في الأعراس من أجل حشد أكبر عدد من المقاتلين، والزج بهم في الحرب العبثية التي يديرونها.

وأفاد مصدر آخر بأن مسلحين حوثيين اقتحموا أحد الأعراس في مدينة إب؛ بهدف إلقاء محاضرة على الحضور بضرورة مساندتهم في الحديدة والتوجه للجبهات؛ مشيراً إلى أن المواطنين عبّروا عن استنكارهم لهذه الانتهاكات التي أجبرت معظم الموجودين على المغادرة.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
11:14 AM

لماذا يقتحم الحوثيون حفلات الزفاف باليمن؟

المواطنون عبّروا عن استنكارهم لهذه الانتهاكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن مصدر محلي، في محافظة إب اليمنية، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تقتحم حفلات الأعراس والزفاف في مختلف مديريات المحافظة.

وأضاف المصدر، أن ميليشيات الحوثي لجأت إلى هذا الإجراء من أجل حشد وتجنيد مقاتلين جدد وإرسالهم لجبهات القتال في الساحل الغربي، عن طريق إلقاء محاضرات بضرورة الالتحاق بالجبهات وقتال قوات الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأوضح المصدر، أن الحوثيين باتوا يستغلون تجمع المواطنين في الأعراس من أجل حشد أكبر عدد من المقاتلين، والزج بهم في الحرب العبثية التي يديرونها.

وأفاد مصدر آخر بأن مسلحين حوثيين اقتحموا أحد الأعراس في مدينة إب؛ بهدف إلقاء محاضرة على الحضور بضرورة مساندتهم في الحديدة والتوجه للجبهات؛ مشيراً إلى أن المواطنين عبّروا عن استنكارهم لهذه الانتهاكات التي أجبرت معظم الموجودين على المغادرة.

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