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في دبي وللمرة الأولى.. عرض أكبر ماسة مقطوعة في العالم

عُرضت أكبر ماسة مقطوعة في العالم للمرة الأولى في دبي الاثنين قبل بيعها؛ فيما يُتوقع أن يصل سعرها إلى خمسة ملايين دولار.

وحسب وكالة "فرانس برس"، يُعتقد أن الماسة السوداء النادرة التي يطلق عليها "إنيغما" (لغز)، تكونت عندما ضرب نيزك أو كويكب الأرض قبل أكثر من 2.6 مليار عام، كما شرحت متخصصة المجوهرات في دار سوذبيز للمزادات صوفي ستيفنز.

وهذه الماسة التي يبلغ وزنها 555.55 قيراطًا، لم يعرضها مالكها الذي لم يكشف اسمه خلال العشرين عامًا الماضية؛ لكن خبراء حَوَّلوها إلى جوهرة ذات 55 وجهًا.

أما تصميمها فمستوحى من رمز القوة والحماية في الشرق الأوسط "الخمسة" أو الكف.

وقالت "ستيفنز" عن هذه الجوهرة المدرجة في موسوعة غينيس كأكبر ماسة مقطوعة في العالم: "إنها مختلفة جدًّا".

وبعد عرضها في دبي، ستنقل "إنيغما" لتُعرَض في لوس أنجلوس ولندن قبل بدء المزاد عليها عبر الإنترنت في 3 فبراير ولمدة سبعة أيام.

وأشارت "ستيفنز" إلى أن ما أطلقت عليه سوذبيز "عجيبة كونية"، قد تذهب إلى مُزايد بعملة البيتكوين؛ موضحة: "نحن نقبل العملات المشفرة لشراء الماس؛ وهو ما فعلناه لأحجار كريمة أخرى".

والعام الماضي، بيعت في هونغ كونغ الماسة كي 10138 مقابل 12.3 مليون دولار دفعت بالعملة المشفرة.

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في دبي وللمرة الأولى.. عرض أكبر ماسة مقطوعة في العالم
سبق

عُرضت أكبر ماسة مقطوعة في العالم للمرة الأولى في دبي الاثنين قبل بيعها؛ فيما يُتوقع أن يصل سعرها إلى خمسة ملايين دولار.

وحسب وكالة "فرانس برس"، يُعتقد أن الماسة السوداء النادرة التي يطلق عليها "إنيغما" (لغز)، تكونت عندما ضرب نيزك أو كويكب الأرض قبل أكثر من 2.6 مليار عام، كما شرحت متخصصة المجوهرات في دار سوذبيز للمزادات صوفي ستيفنز.

وهذه الماسة التي يبلغ وزنها 555.55 قيراطًا، لم يعرضها مالكها الذي لم يكشف اسمه خلال العشرين عامًا الماضية؛ لكن خبراء حَوَّلوها إلى جوهرة ذات 55 وجهًا.

أما تصميمها فمستوحى من رمز القوة والحماية في الشرق الأوسط "الخمسة" أو الكف.

وقالت "ستيفنز" عن هذه الجوهرة المدرجة في موسوعة غينيس كأكبر ماسة مقطوعة في العالم: "إنها مختلفة جدًّا".

وبعد عرضها في دبي، ستنقل "إنيغما" لتُعرَض في لوس أنجلوس ولندن قبل بدء المزاد عليها عبر الإنترنت في 3 فبراير ولمدة سبعة أيام.

وأشارت "ستيفنز" إلى أن ما أطلقت عليه سوذبيز "عجيبة كونية"، قد تذهب إلى مُزايد بعملة البيتكوين؛ موضحة: "نحن نقبل العملات المشفرة لشراء الماس؛ وهو ما فعلناه لأحجار كريمة أخرى".

والعام الماضي، بيعت في هونغ كونغ الماسة كي 10138 مقابل 12.3 مليون دولار دفعت بالعملة المشفرة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:28 PM

في دبي وللمرة الأولى.. عرض أكبر ماسة مقطوعة في العالم

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,857

عُرضت أكبر ماسة مقطوعة في العالم للمرة الأولى في دبي الاثنين قبل بيعها؛ فيما يُتوقع أن يصل سعرها إلى خمسة ملايين دولار.

وحسب وكالة "فرانس برس"، يُعتقد أن الماسة السوداء النادرة التي يطلق عليها "إنيغما" (لغز)، تكونت عندما ضرب نيزك أو كويكب الأرض قبل أكثر من 2.6 مليار عام، كما شرحت متخصصة المجوهرات في دار سوذبيز للمزادات صوفي ستيفنز.

وهذه الماسة التي يبلغ وزنها 555.55 قيراطًا، لم يعرضها مالكها الذي لم يكشف اسمه خلال العشرين عامًا الماضية؛ لكن خبراء حَوَّلوها إلى جوهرة ذات 55 وجهًا.

أما تصميمها فمستوحى من رمز القوة والحماية في الشرق الأوسط "الخمسة" أو الكف.

وقالت "ستيفنز" عن هذه الجوهرة المدرجة في موسوعة غينيس كأكبر ماسة مقطوعة في العالم: "إنها مختلفة جدًّا".

وبعد عرضها في دبي، ستنقل "إنيغما" لتُعرَض في لوس أنجلوس ولندن قبل بدء المزاد عليها عبر الإنترنت في 3 فبراير ولمدة سبعة أيام.

وأشارت "ستيفنز" إلى أن ما أطلقت عليه سوذبيز "عجيبة كونية"، قد تذهب إلى مُزايد بعملة البيتكوين؛ موضحة: "نحن نقبل العملات المشفرة لشراء الماس؛ وهو ما فعلناه لأحجار كريمة أخرى".

والعام الماضي، بيعت في هونغ كونغ الماسة كي 10138 مقابل 12.3 مليون دولار دفعت بالعملة المشفرة.

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