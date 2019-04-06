"منشآت" تنظم جلسةً حواريةً في مجال "الاستثمار الرياضي"

على هامش ملتقى "بيبان الشرقية" في نسخته السادسة

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" جلسة الاستثمار الرياضي على هامش ملتقى بيبان الشرقية في نسخته السادسة والذي يقام في مركز الظهران الدولي للمعارض ويستمر لهذا اليوم السبت الموافق لـ ٦ أبريل.

وشارك في الجلسة رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق نزيه النصر، والمدير التنفيذي لنادي القادسية فارس المفلح، وعضو مجلس إدارة نادي الفتح حسن الجبر، وأدار الجلسة الإعلامي تركي الشديد.

وأثنى رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل، خلال الجلسة على جهود "منشآت" وتنظيمها لملتقى بيبان الشرقية، داعيًا شباب وشابات المنطقة للحضور والمشاركة في فعاليات الملتقى، وتحدث قائلًا: "نادي الاتفاق له تاريخ كبير ونجحنا من خلاله بالتسوق في خلق مشاريع استثمارية للنادي، بجهود إدارة شابة بالرغم من الصعوبات التي واجهناها بالذات في وقت تواجد النادي في مصاف أندية الدرجة الأولى، وصعدنا مع رعاتنا للدوري السعودي للمحترفين، كما استهدفنا الشركات المحلية في المنطقة الشرقية، ولكن أجمل رعاية جلبناها جاءت مع جمعية بناء الخيرية، وهي جزء من برامج المسؤولية الاجتماعية بالنادي، وكانت بشكل مجاني وفتحت لنا أبواب التوقيع مع رعاة آخرين وبمبالغ مجزية وصلت لـ 7 رعاة.

من جانبه تحدث عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر عن تجارب اتحاد القدم الاستثمارية، ومنها عقد رعاية لشركة سيارات بقيمة وصلت 200 مليون ريال سنويًّا ووصلت لاحقًا لأكثر من 300 مليون ريال بخلاف عقد الرعاية التلفزيوني الذي يصل تقريبًا لنفس القيمة في العام الواحد، ويعتبر النقل التلفزيوني هو أقوى دخل في الاستثمار الرياضي، عكس السابق الذي كان لا يتجاوز 25 ألف ريال في كل مباراة، قبل أكثر من 20 عامًا، والملاحظ أن المتابعة والشغف لرياضة كرة القدم تدفع كبرى الشركات للاستثمار في الرياضة.

وتحدث المدير التنفيذي لنادي القادسية فارس المفلح، وقال: العمل في المجال الرياضي إذا تم استغلاله بشكل احترافي وخاصة من قِبل مختصين يبرز كل نادٍ بشكل جيد ومميز، ويستقطب كبرى الشركات بالإعلان بحكم أن الشركات ترغب في الربح للمتابعة الجماهيرية والشغف الكبير بمنافسات كرة القدم، ولابد من إبراز التسويق الإيجابي لكي تأتي العوائد المالية، ولكن لابد هناك من تعامل جيد مع هذه الشركات بشكل احترافي.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الفتح والمشرف على ملف الاستثمار حسن الجبر إن النقطة الأهم في الرياضة تكمن في استثمار الفرد السعودي، وسبق لنا أن استثمرنا في التدريب بأحد اللاعبين الأطفال في النادي كان يتدرب مع أشبال كرة القدم لم يعجب به المدرب وقرر الاستغناءعنه، ولاحظ مدرب فريق الدراجات إمكانية الاستفادة منه في فريق الدراجات، وتم ذلك بالفعل ونجح اللاعب بأن يكون أحد أبطال المملكة في الدراجات، وحقق أيضًا إنجازات خليجية وعربية.