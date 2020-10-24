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"كورونا" يضرب رئيس دولة أوروبية

في وقت تشهد فيه بلاده انتشاراً واسعاً للوباء

أُصيب الرئيس البولندي، أندريه دودا؛ بفيروس كورونا المستجد على ما أعلن، السبت، سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية، في وقت تشهد فيه البلاد انتشاراً واسعاً للوباء.

وغرّد بواجي سبيتشالسكي: "كما كان مقرراً خضع أندريه دودا؛ لفحص كورونا. وأتت النتيجة إيجابية. والرئيس بصحة جيدة".

وسجّلت أوروبا حتى الآن نحو 7.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 247 ألف حالة وفاة، حسب إحصاء رويترز.

ورصدت دول أوروبية، مثل: إيطاليا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، الخميس.

وتسجّل أوروبا كمنطقة حالات إصابة يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة، ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه، إلى إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أُجريت في الموجة الأولى من الجائحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً نحو 41.4 مليون حالة والوفيات نحو 1.1 مليون حالة.

وشهد يوم الأربعاء الماضي، أعلى إجمالي للإصابات المسجلة في يوم واحد في جميع أنحاء العالم عند 422835 إصابة، بحسب إحصاء رويترز.

ويشير الإحصاء إلى أن أوروبا تمثل ما يقرب من 19 بالمئة من حالات الإصابة عالمياً ونحو 22 بالمئة من الوفيات على مستوى العالم.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يضرب رئيس دولة أوروبية
سبق

أُصيب الرئيس البولندي، أندريه دودا؛ بفيروس كورونا المستجد على ما أعلن، السبت، سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية، في وقت تشهد فيه البلاد انتشاراً واسعاً للوباء.

وغرّد بواجي سبيتشالسكي: "كما كان مقرراً خضع أندريه دودا؛ لفحص كورونا. وأتت النتيجة إيجابية. والرئيس بصحة جيدة".

وسجّلت أوروبا حتى الآن نحو 7.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 247 ألف حالة وفاة، حسب إحصاء رويترز.

ورصدت دول أوروبية، مثل: إيطاليا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، الخميس.

وتسجّل أوروبا كمنطقة حالات إصابة يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة، ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه، إلى إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أُجريت في الموجة الأولى من الجائحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً نحو 41.4 مليون حالة والوفيات نحو 1.1 مليون حالة.

وشهد يوم الأربعاء الماضي، أعلى إجمالي للإصابات المسجلة في يوم واحد في جميع أنحاء العالم عند 422835 إصابة، بحسب إحصاء رويترز.

ويشير الإحصاء إلى أن أوروبا تمثل ما يقرب من 19 بالمئة من حالات الإصابة عالمياً ونحو 22 بالمئة من الوفيات على مستوى العالم.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
10:55 AM

"كورونا" يضرب رئيس دولة أوروبية

في وقت تشهد فيه بلاده انتشاراً واسعاً للوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب الرئيس البولندي، أندريه دودا؛ بفيروس كورونا المستجد على ما أعلن، السبت، سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية، في وقت تشهد فيه البلاد انتشاراً واسعاً للوباء.

وغرّد بواجي سبيتشالسكي: "كما كان مقرراً خضع أندريه دودا؛ لفحص كورونا. وأتت النتيجة إيجابية. والرئيس بصحة جيدة".

وسجّلت أوروبا حتى الآن نحو 7.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 247 ألف حالة وفاة، حسب إحصاء رويترز.

ورصدت دول أوروبية، مثل: إيطاليا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، الخميس.

وتسجّل أوروبا كمنطقة حالات إصابة يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة، ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه، إلى إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أُجريت في الموجة الأولى من الجائحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً نحو 41.4 مليون حالة والوفيات نحو 1.1 مليون حالة.

وشهد يوم الأربعاء الماضي، أعلى إجمالي للإصابات المسجلة في يوم واحد في جميع أنحاء العالم عند 422835 إصابة، بحسب إحصاء رويترز.

ويشير الإحصاء إلى أن أوروبا تمثل ما يقرب من 19 بالمئة من حالات الإصابة عالمياً ونحو 22 بالمئة من الوفيات على مستوى العالم.

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