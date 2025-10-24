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"صحة جدة": المباني التي تم الوقوف عليها قديمة وغير ملائمة لتكون مركزًا

بعد مطالبة أهالي السعدية شمال الليث بإعادة المركز الصحي إثر إغلاقه

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، أنها تقدم خدماتها للمستفيدين بجميع مرافقها الصحية، بما في ذلك سكان مركز السعدية شمال محافظة الليث.

جاء ذلك ردا على استقسار "سبق" حول مضي أشهر عدة على إغلاق مركز صحي السعدية ونقل طاقمه الطبي، وقيام لجنة صباح أمس الأربعاء بزيارة المركز، حيث أكدت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة أنه تقدم عدد من أهالي مركز السعدية إلى صحة جدة بطلب الوقوف على مبنيين لتحديد مدى ملائمتها لتكون مقراً مؤقتا لمركز صحي السعدية.

وعلى ضوء ذلك، حضرت اللجنة أمس الأربعاء، وتم الوقوف على المبنيين، وإعداد تقرير بذلك ودراسة الموقع من قبل المتخصصين، واتضح للجنة بأن المباني التي تم الوقوف عليها هي مبان قديمة وغير ملائمة بأن تكون مركزا صحيا يقدم الخدمات الصحية من خلاله، وقد أوصت اللجنة بالعمل حسب التوصيات السابقة بإحلال المبنى لإعادة تشغيل المركز.

وأضافت: حاليآ مركز صحي يلملم ومركز صحي سعيا (الميقات) ومركز صحي طفيل يقدمون خدماتهما الطبيه للأهالي والمراجعين وبما يضمن تقديم خدمات صحية بجودة عالية وبدوام ممتد يلبي أوقات المستفيدين من الخدمة، إضافةً إلى عيادة متنقلة مخصصة لهم يتوفر بها كل التجهيزات والخدمات الطبيه اللازمة وزيارة القرية يوم كامل كل أسبوعين.

جدة المديرية العامة للشؤون الصحية الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جدة": المباني التي تم الوقوف عليها قديمة وغير ملائمة لتكون مركزًا
سبق

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، أنها تقدم خدماتها للمستفيدين بجميع مرافقها الصحية، بما في ذلك سكان مركز السعدية شمال محافظة الليث.

جاء ذلك ردا على استقسار "سبق" حول مضي أشهر عدة على إغلاق مركز صحي السعدية ونقل طاقمه الطبي، وقيام لجنة صباح أمس الأربعاء بزيارة المركز، حيث أكدت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة أنه تقدم عدد من أهالي مركز السعدية إلى صحة جدة بطلب الوقوف على مبنيين لتحديد مدى ملائمتها لتكون مقراً مؤقتا لمركز صحي السعدية.

وعلى ضوء ذلك، حضرت اللجنة أمس الأربعاء، وتم الوقوف على المبنيين، وإعداد تقرير بذلك ودراسة الموقع من قبل المتخصصين، واتضح للجنة بأن المباني التي تم الوقوف عليها هي مبان قديمة وغير ملائمة بأن تكون مركزا صحيا يقدم الخدمات الصحية من خلاله، وقد أوصت اللجنة بالعمل حسب التوصيات السابقة بإحلال المبنى لإعادة تشغيل المركز.

وأضافت: حاليآ مركز صحي يلملم ومركز صحي سعيا (الميقات) ومركز صحي طفيل يقدمون خدماتهما الطبيه للأهالي والمراجعين وبما يضمن تقديم خدمات صحية بجودة عالية وبدوام ممتد يلبي أوقات المستفيدين من الخدمة، إضافةً إلى عيادة متنقلة مخصصة لهم يتوفر بها كل التجهيزات والخدمات الطبيه اللازمة وزيارة القرية يوم كامل كل أسبوعين.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
11:56 PM

"صحة جدة": المباني التي تم الوقوف عليها قديمة وغير ملائمة لتكون مركزًا

بعد مطالبة أهالي السعدية شمال الليث بإعادة المركز الصحي إثر إغلاقه

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عوض الفهمي - الليث
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أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، أنها تقدم خدماتها للمستفيدين بجميع مرافقها الصحية، بما في ذلك سكان مركز السعدية شمال محافظة الليث.

جاء ذلك ردا على استقسار "سبق" حول مضي أشهر عدة على إغلاق مركز صحي السعدية ونقل طاقمه الطبي، وقيام لجنة صباح أمس الأربعاء بزيارة المركز، حيث أكدت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة أنه تقدم عدد من أهالي مركز السعدية إلى صحة جدة بطلب الوقوف على مبنيين لتحديد مدى ملائمتها لتكون مقراً مؤقتا لمركز صحي السعدية.

وعلى ضوء ذلك، حضرت اللجنة أمس الأربعاء، وتم الوقوف على المبنيين، وإعداد تقرير بذلك ودراسة الموقع من قبل المتخصصين، واتضح للجنة بأن المباني التي تم الوقوف عليها هي مبان قديمة وغير ملائمة بأن تكون مركزا صحيا يقدم الخدمات الصحية من خلاله، وقد أوصت اللجنة بالعمل حسب التوصيات السابقة بإحلال المبنى لإعادة تشغيل المركز.

وأضافت: حاليآ مركز صحي يلملم ومركز صحي سعيا (الميقات) ومركز صحي طفيل يقدمون خدماتهما الطبيه للأهالي والمراجعين وبما يضمن تقديم خدمات صحية بجودة عالية وبدوام ممتد يلبي أوقات المستفيدين من الخدمة، إضافةً إلى عيادة متنقلة مخصصة لهم يتوفر بها كل التجهيزات والخدمات الطبيه اللازمة وزيارة القرية يوم كامل كل أسبوعين.

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