النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدشين مركز لقاحات كورونا لمنسوبي الحرس الوطني بجدة.. وإشادة من "الصحة"

بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية وتسجيل المواعيد عبر تطبيق خدمات المرضى

دشنت وزارة الحرس الوطني مركز لقاحات كوفيد-19 بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة ليستقبل منسوبي ‫الوزارة وذويهم الراغبين في تلقي جرعات اللقاح.

و‏لتسجيل المواعيد بمراكز اللقاحات التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني، يتم الدخول على تطبيق خدمات المرضى أو عبر الرابط: ‏‪mnghacare.ngha.med.sa

‏ وجاء ذلك بعد أن وجه وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر، قبل أسابيع، بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي ‫وزارة الحرس الوطني.

وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.

ومن ثم دشنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني لمنسوبي الحرس الوطني وذويهم، عدة مراكز للقاحات كوفيد-19 وهي على النحو التالي: "بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وبمستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء، وبمستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ومن ثم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة؛ بالإضافة لمركز اللقاح بالرياض.

ومن جهتها قدمت "وزارة الصحة" شكرها لـ "وزارة الحرس الوطني" على جهودها بتقديم التطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمنسوبيها، حيث تجسد هذه الخطوة تعاون كافة القطاعات والمساهمة في التصدي لجائحة كورونا والحفاظ على الأمن الصحي لوطننا الغالي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تدشين مركز لقاحات كورونا لمنسوبي الحرس الوطني بجدة.. وإشادة من "الصحة"
سبق

دشنت وزارة الحرس الوطني مركز لقاحات كوفيد-19 بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة ليستقبل منسوبي ‫الوزارة وذويهم الراغبين في تلقي جرعات اللقاح.

و‏لتسجيل المواعيد بمراكز اللقاحات التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني، يتم الدخول على تطبيق خدمات المرضى أو عبر الرابط: ‏‪mnghacare.ngha.med.sa

‏ وجاء ذلك بعد أن وجه وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر، قبل أسابيع، بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي ‫وزارة الحرس الوطني.

وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.

ومن ثم دشنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني لمنسوبي الحرس الوطني وذويهم، عدة مراكز للقاحات كوفيد-19 وهي على النحو التالي: "بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وبمستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء، وبمستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ومن ثم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة؛ بالإضافة لمركز اللقاح بالرياض.

ومن جهتها قدمت "وزارة الصحة" شكرها لـ "وزارة الحرس الوطني" على جهودها بتقديم التطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمنسوبيها، حيث تجسد هذه الخطوة تعاون كافة القطاعات والمساهمة في التصدي لجائحة كورونا والحفاظ على الأمن الصحي لوطننا الغالي.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
12:19 AM

تدشين مركز لقاحات كورونا لمنسوبي الحرس الوطني بجدة.. وإشادة من "الصحة"

بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية وتسجيل المواعيد عبر تطبيق خدمات المرضى

A A A
متعب البقمي - جدة
0
1,678

دشنت وزارة الحرس الوطني مركز لقاحات كوفيد-19 بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة ليستقبل منسوبي ‫الوزارة وذويهم الراغبين في تلقي جرعات اللقاح.

و‏لتسجيل المواعيد بمراكز اللقاحات التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني، يتم الدخول على تطبيق خدمات المرضى أو عبر الرابط: ‏‪mnghacare.ngha.med.sa

‏ وجاء ذلك بعد أن وجه وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر، قبل أسابيع، بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي ‫وزارة الحرس الوطني.

وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.

ومن ثم دشنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني لمنسوبي الحرس الوطني وذويهم، عدة مراكز للقاحات كوفيد-19 وهي على النحو التالي: "بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وبمستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء، وبمستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ومن ثم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة؛ بالإضافة لمركز اللقاح بالرياض.

ومن جهتها قدمت "وزارة الصحة" شكرها لـ "وزارة الحرس الوطني" على جهودها بتقديم التطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمنسوبيها، حيث تجسد هذه الخطوة تعاون كافة القطاعات والمساهمة في التصدي لجائحة كورونا والحفاظ على الأمن الصحي لوطننا الغالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,147
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,292
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,125
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,479

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة