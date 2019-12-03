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4 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد: أمطار حتى المساء

مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات طالت مناطق عدة لحالة أمطار تتواصل حتى المساء.

ففي مكة المكرمة، أصدرت تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية من 12 ظهرًا إلى 8 مساء بالطائف وعرفات وميسان.

وفي الباحة، أصدرت تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لحالة سحب رعدية ممطرة، تبدأ الواحدة ظهرًا إلى 8 مساء بالباحة والعقيق والمندق وبلجرشي.

وفي جازان، أصدرت تنبيهًا متقدمًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وسيول، تبدأ 10 صباح اليوم، وتتواصل إلى 7 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

وفي عسير، أصدرت تنبيهًا متقدمًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، تتواصل إلى 8 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

تنبيهات الأرصاد الأرصاد حالة الطقس أمطار رياح نشطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد: أمطار حتى المساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات طالت مناطق عدة لحالة أمطار تتواصل حتى المساء.

ففي مكة المكرمة، أصدرت تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية من 12 ظهرًا إلى 8 مساء بالطائف وعرفات وميسان.

وفي الباحة، أصدرت تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لحالة سحب رعدية ممطرة، تبدأ الواحدة ظهرًا إلى 8 مساء بالباحة والعقيق والمندق وبلجرشي.

وفي جازان، أصدرت تنبيهًا متقدمًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وسيول، تبدأ 10 صباح اليوم، وتتواصل إلى 7 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

وفي عسير، أصدرت تنبيهًا متقدمًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، تتواصل إلى 8 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
09:02 AM

4 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد: أمطار حتى المساء

مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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27,634

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات طالت مناطق عدة لحالة أمطار تتواصل حتى المساء.

ففي مكة المكرمة، أصدرت تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية من 12 ظهرًا إلى 8 مساء بالطائف وعرفات وميسان.

وفي الباحة، أصدرت تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لحالة سحب رعدية ممطرة، تبدأ الواحدة ظهرًا إلى 8 مساء بالباحة والعقيق والمندق وبلجرشي.

وفي جازان، أصدرت تنبيهًا متقدمًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وسيول، تبدأ 10 صباح اليوم، وتتواصل إلى 7 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

وفي عسير، أصدرت تنبيهًا متقدمًا وإنذارًا جديدًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، تتواصل إلى 8 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

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