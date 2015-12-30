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رئيس وزراء اليمن عن انفجار مطار عدن: لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء الانقلاب

قال: جزء من الحرب على الدولة وعلى شعبنا العظيم.. الرحمة لشهدائنا

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصراراً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصراراً على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.

رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك

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رئيس وزراء اليمن عن انفجار مطار عدن: لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء الانقلاب
سبق

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصراراً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصراراً على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
04:05 PM

رئيس وزراء اليمن عن انفجار مطار عدن: لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء الانقلاب

قال: جزء من الحرب على الدولة وعلى شعبنا العظيم.. الرحمة لشهدائنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,071

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصراراً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصراراً على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.

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