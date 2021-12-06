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"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: ضباب ورياح نشطة وأتربة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظُهر الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظُهر الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل والحناكية والعلا والفريش والمدينة المنورة واليتمة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف وثول وبحرة وجدة ورابغ وأضم والشفا والطائف والهدا والعرضيات وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

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"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: ضباب ورياح نشطة وأتربة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظُهر الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل والحناكية والعلا والفريش والمدينة المنورة واليتمة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف وثول وبحرة وجدة ورابغ وأضم والشفا والطائف والهدا والعرضيات وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
01:45 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: ضباب ورياح نشطة وأتربة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظُهر الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظُهر الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل والحناكية والعلا والفريش والمدينة المنورة واليتمة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف وثول وبحرة وجدة ورابغ وأضم والشفا والطائف والهدا والعرضيات وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

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