حاجز مائي وتنبيه.. ‏شاهد إشارات ذكية لمعبر مشاة بالخبر "تقنية وجمال"

برامج تواصل "أمانة الشرقية" تنفيذها لتطبيق أحدث وسائل الهندسة المرورية

تواصل ‎أمانة المنطقة الشرقية برامجها لتعزيز السلامة المرورية بإنشاء معابر المشاة الحديثة والذكية، والتي تواكب أحدث تقنيات وأساليب الضبط والهندسة المرورية، آخذة بعين الاعتبار سلامة المشاة، في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث استحدثت ‎بلدية محافظة الخبر إشارات ذكية لمعبر المشاة بشارع الأمير تركي؛ لتعزيز ثقافة المشي الآمن، والذي يأتي ضمن خططها الرامية إلى تحقيق برنامج التحول الوطني وتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر.

وتتضمّن إشارة المشاة الذكية التي تم اعتمادها في أحد شوارع المدينة، على بوابة لرذاذ الماء المصممة بشكل جمالي، ومعزز لتنبيه المشاة ضمن المعبر المخصص.

من جهته، قال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي: إن البلدية قامت بمتابعة أعمالها في تحقيق أهداف محاور الخطة الاستراتيجية لأمانة المنطقة الشرقية من خلال تنفيذ معابر المشاة الذكية في شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز.

وأضاف: "تعتمد هذه المعابر على معايير الهندسة المرورية والتقنيات الحديثة للحفاظ على سلامة المشاة، وإيجاد الربط الآمن في المواقع الحيوية بالمدينة، وتم التنفيذ بإضافة بوابة من طرفي المعبر، من خلال وضع حاجز مائي لتنبيه المشاة بعدم العبور عندما تكون إشارة المشاة حمراء، ويتوقف الحاجز المائي بعد الضغط على زر طلب العبور بتحول إشارة المشاة إلى خضراء، محققة بذلك المشهد الجمالي وتعزيز ثقافة المشي الآمن لدى سكان وزوار المدينة.

وأبان أن هذا يأتي ضمن مواصلة أعمال الأمانة وأهدافها التي تنفذها بلدية الخبر، لتحقيق برنامج التحول الوطني لتعزيز السلامة المرورية، بإنشاء معابر المشاة الحديثة والذكية، التي تواكب أحدث تقنيات وأساليب الضبط، بالإضافة إلى الهندسة المرورية آخذة بالاعتبار سلامة المشاة، ومن أحدثها الممشى الجديد بشارع الأمير تركي، كأحد أهم الشوارع في مدينة الخبر، والتي تشهد كثافة لزواره ومستخدميه.