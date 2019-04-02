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شاهد .. رجال الأمن يواصلون التدريبات الميدانية بـ"وطن 89"

أظهروا سرعة التجاوب وتنفيذ المهام باحترافية في وقتً وجيز

أظهر مقطع فيديو رجال الأمن وهم يواصلون تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي، وطن (89).

وتفصيلا، نال مقطع الفيديو إعجاب الكثير؛ لما أظهره المقطع من احترافية وتميز في سرعة التجاوب وتنفيذ المهام بوقتً وجيز للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

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شاهد .. رجال الأمن يواصلون التدريبات الميدانية بـ"وطن 89"
سبق

أظهر مقطع فيديو رجال الأمن وهم يواصلون تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي، وطن (89).

وتفصيلا، نال مقطع الفيديو إعجاب الكثير؛ لما أظهره المقطع من احترافية وتميز في سرعة التجاوب وتنفيذ المهام بوقتً وجيز للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
11:43 PM

شاهد .. رجال الأمن يواصلون التدريبات الميدانية بـ"وطن 89"

أظهروا سرعة التجاوب وتنفيذ المهام باحترافية في وقتً وجيز

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متعب البقمي - الرياض
0
3,486

أظهر مقطع فيديو رجال الأمن وهم يواصلون تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي، وطن (89).

وتفصيلا، نال مقطع الفيديو إعجاب الكثير؛ لما أظهره المقطع من احترافية وتميز في سرعة التجاوب وتنفيذ المهام بوقتً وجيز للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

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