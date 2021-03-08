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إنترنت "زين السعودية" الأسرع في ""Fifa21 و""League of Legends وDota" 2"

بحسب تقرير Game Mode الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

تصدرت "زين السعودية" تقرير Game Mode الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020م، كمقدم لأفضل تجارب المستخدمين للألعاب الإلكترونية، وذلك في ثلاثة ألعاب إلكترونية شملت FIFA21، League of Legends، وDOTA 2.

واستمتع عملاء "زين السعودية" بأسرع زمن استجابة للعبة فيفا FIFA21 بسرعة استجابة مثالية 29 ميلي ثانية، وفي دوتا DOTA 2 بسرعة استجابة مثالية 21 ميلي ثانية، وفي لعبة ليج أوف ليجندز League of Legends بسرعة استجابة جيدة 86 ميلي ثانية، كما استمتع عملاء "زين السعودية" بتجربة مثالية للعبتي فورت نايت FORTNITE وآبيكسAPEX، بحسب التقرير نفسه.

ويأتي تقرير Game Mode لقياس "سرعة الاستجابة"، وهي الوقت الذي يستغرقه إرسال حزمة بيانات (الإجراءات داخل اللعبة) من جهاز ألعاب المستخدم إلى الخادم المضيف للعبة، واستقبال هذه البيانات مرة أخرى بعد معالجتها إلى أجهزة المستخدمين، وبالتالي كلما انخفض زمن الاستجابة (زادت سرعة الاستجابة) تحسنت تجربة مستخدمي الألعاب الإلكترونية. ومن هذا المنطلق، يحرص مستخدمو الألعاب الإلكترونية على الاشتراك باتصال إنترنت بأسرع استجابة ممكنة، وبذلك تقدم خدمة الإنترنت المقدمة من "زين السعودية" أفضل تجربة للاعبين في المملكة.

الجدير بالذكر أن شركة "أوبن سيجنال" (Opensignal)، وهي جهة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الاتصالات، منحت "زين السعودية" ثلاث جوائز هي: ""أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس للمستخدمين (5G)"، و"أفضل تغطية للجيل الخامس (5G)". كما فازت "زين السعودية" بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة، والمعتمدة من شركة "أوكلا" العالمية خلال عام 2020.

كما تصدرت "زين السعودية" المركز الأول ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020، كأسرع إنترنت ثابت في المملكة، والتغطية الأكبر للجيل الخامس (5G) على مستوى المملكة.

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إنترنت "زين السعودية" الأسرع في ""Fifa21 و""League of Legends وDota" 2"
سبق

تصدرت "زين السعودية" تقرير Game Mode الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020م، كمقدم لأفضل تجارب المستخدمين للألعاب الإلكترونية، وذلك في ثلاثة ألعاب إلكترونية شملت FIFA21، League of Legends، وDOTA 2.

واستمتع عملاء "زين السعودية" بأسرع زمن استجابة للعبة فيفا FIFA21 بسرعة استجابة مثالية 29 ميلي ثانية، وفي دوتا DOTA 2 بسرعة استجابة مثالية 21 ميلي ثانية، وفي لعبة ليج أوف ليجندز League of Legends بسرعة استجابة جيدة 86 ميلي ثانية، كما استمتع عملاء "زين السعودية" بتجربة مثالية للعبتي فورت نايت FORTNITE وآبيكسAPEX، بحسب التقرير نفسه.

ويأتي تقرير Game Mode لقياس "سرعة الاستجابة"، وهي الوقت الذي يستغرقه إرسال حزمة بيانات (الإجراءات داخل اللعبة) من جهاز ألعاب المستخدم إلى الخادم المضيف للعبة، واستقبال هذه البيانات مرة أخرى بعد معالجتها إلى أجهزة المستخدمين، وبالتالي كلما انخفض زمن الاستجابة (زادت سرعة الاستجابة) تحسنت تجربة مستخدمي الألعاب الإلكترونية. ومن هذا المنطلق، يحرص مستخدمو الألعاب الإلكترونية على الاشتراك باتصال إنترنت بأسرع استجابة ممكنة، وبذلك تقدم خدمة الإنترنت المقدمة من "زين السعودية" أفضل تجربة للاعبين في المملكة.

الجدير بالذكر أن شركة "أوبن سيجنال" (Opensignal)، وهي جهة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الاتصالات، منحت "زين السعودية" ثلاث جوائز هي: ""أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس للمستخدمين (5G)"، و"أفضل تغطية للجيل الخامس (5G)". كما فازت "زين السعودية" بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة، والمعتمدة من شركة "أوكلا" العالمية خلال عام 2020.

كما تصدرت "زين السعودية" المركز الأول ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020، كأسرع إنترنت ثابت في المملكة، والتغطية الأكبر للجيل الخامس (5G) على مستوى المملكة.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
05:51 PM

إنترنت "زين السعودية" الأسرع في ""Fifa21 و""League of Legends وDota" 2"

بحسب تقرير Game Mode الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصدرت "زين السعودية" تقرير Game Mode الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020م، كمقدم لأفضل تجارب المستخدمين للألعاب الإلكترونية، وذلك في ثلاثة ألعاب إلكترونية شملت FIFA21، League of Legends، وDOTA 2.

واستمتع عملاء "زين السعودية" بأسرع زمن استجابة للعبة فيفا FIFA21 بسرعة استجابة مثالية 29 ميلي ثانية، وفي دوتا DOTA 2 بسرعة استجابة مثالية 21 ميلي ثانية، وفي لعبة ليج أوف ليجندز League of Legends بسرعة استجابة جيدة 86 ميلي ثانية، كما استمتع عملاء "زين السعودية" بتجربة مثالية للعبتي فورت نايت FORTNITE وآبيكسAPEX، بحسب التقرير نفسه.

ويأتي تقرير Game Mode لقياس "سرعة الاستجابة"، وهي الوقت الذي يستغرقه إرسال حزمة بيانات (الإجراءات داخل اللعبة) من جهاز ألعاب المستخدم إلى الخادم المضيف للعبة، واستقبال هذه البيانات مرة أخرى بعد معالجتها إلى أجهزة المستخدمين، وبالتالي كلما انخفض زمن الاستجابة (زادت سرعة الاستجابة) تحسنت تجربة مستخدمي الألعاب الإلكترونية. ومن هذا المنطلق، يحرص مستخدمو الألعاب الإلكترونية على الاشتراك باتصال إنترنت بأسرع استجابة ممكنة، وبذلك تقدم خدمة الإنترنت المقدمة من "زين السعودية" أفضل تجربة للاعبين في المملكة.

الجدير بالذكر أن شركة "أوبن سيجنال" (Opensignal)، وهي جهة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الاتصالات، منحت "زين السعودية" ثلاث جوائز هي: ""أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس للمستخدمين (5G)"، و"أفضل تغطية للجيل الخامس (5G)". كما فازت "زين السعودية" بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة، والمعتمدة من شركة "أوكلا" العالمية خلال عام 2020.

كما تصدرت "زين السعودية" المركز الأول ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020، كأسرع إنترنت ثابت في المملكة، والتغطية الأكبر للجيل الخامس (5G) على مستوى المملكة.

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