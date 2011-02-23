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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة "القادسية" و"الباطن"

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الباطن ونظيره القادسية بهدفين لكل منهما، والتي جمعت بينهما على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح اللاعب النيجيري ستانلي لصالح القادسية أهداف المباراة في الدقيقة 17 قبل أن يتعادل محترف الباطن فابيو ابرو لفريقه في الدقيقة 45+2.

في شوط المباراة الثاني سجل صالح آل عباس الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 73 قبل أن يعدل اللاعب أندريا لصالح فريقه القادسية بالهدف الثاني في الدقيقة 75.

وقبل نهاية المباراة سجل محترف القادسية فيتاس هدفًا في الدقيقة 80، لكنه لم يحتسب بعد عودة الحكم لتقنية الڤار؛ حيث أكد وجود حالة تسلل.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد القادسية للنقطة رقم 29، كما ارتفع رصيد الباطن هو الآخر عند النقطة رقم 24 بالمركز الحادي عشر.

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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة "القادسية" و"الباطن"
سبق

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الباطن ونظيره القادسية بهدفين لكل منهما، والتي جمعت بينهما على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح اللاعب النيجيري ستانلي لصالح القادسية أهداف المباراة في الدقيقة 17 قبل أن يتعادل محترف الباطن فابيو ابرو لفريقه في الدقيقة 45+2.

في شوط المباراة الثاني سجل صالح آل عباس الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 73 قبل أن يعدل اللاعب أندريا لصالح فريقه القادسية بالهدف الثاني في الدقيقة 75.

وقبل نهاية المباراة سجل محترف القادسية فيتاس هدفًا في الدقيقة 80، لكنه لم يحتسب بعد عودة الحكم لتقنية الڤار؛ حيث أكد وجود حالة تسلل.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد القادسية للنقطة رقم 29، كما ارتفع رصيد الباطن هو الآخر عند النقطة رقم 24 بالمركز الحادي عشر.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
06:01 PM

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة "القادسية" و"الباطن"

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محمد السيّد - الرياض
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حسم التعادل الإيجابي مواجهة الباطن ونظيره القادسية بهدفين لكل منهما، والتي جمعت بينهما على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح اللاعب النيجيري ستانلي لصالح القادسية أهداف المباراة في الدقيقة 17 قبل أن يتعادل محترف الباطن فابيو ابرو لفريقه في الدقيقة 45+2.

في شوط المباراة الثاني سجل صالح آل عباس الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 73 قبل أن يعدل اللاعب أندريا لصالح فريقه القادسية بالهدف الثاني في الدقيقة 75.

وقبل نهاية المباراة سجل محترف القادسية فيتاس هدفًا في الدقيقة 80، لكنه لم يحتسب بعد عودة الحكم لتقنية الڤار؛ حيث أكد وجود حالة تسلل.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد القادسية للنقطة رقم 29، كما ارتفع رصيد الباطن هو الآخر عند النقطة رقم 24 بالمركز الحادي عشر.

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