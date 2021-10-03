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أمير الباحة يُدشن 3 مراكز صحية لدعم الجانب الطبي بالمنطقة

ومشروع إسكان العاملين في مستشفى القرى العام

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بديوان الإمارة، اليوم، عدداً من المشروعات الصحية التي ستسهم، بإذن الله، في استمرار تقديم خدمة نوعية في الجانب الصحي والطبي بمنطقة الباحة.

ودشن الأمير حسام بن سعود ثلاثة مراكز صحية جديدة، بقيمة إجمالية أكثر من 16.500.000 ريال، وهي: مركز صحي دوقة عبد الحميد في قطاع قلوة الصحي، والذي يخدم أكثر من 1100 شخص في 18 قرية من أهالي المحافظة.

وكذلك مركز صحي حميم زهران في محافظة بني حسن، ويخدم أكثر من 1050 شخصًا في 6 قرى، ومركز صحي البعيثة بمحافظة العقيق، الذي يخدم ما يقارب 300 شخص في 10 قرى.

وتأتي هذه المراكز كمجموعة من مراكز أخرى يتم تجهيزها قريباً لتكون في خدمة الأهالي في جميع محافظات المنطقة.

كما دشن مشروع إسكان العاملين في مستشفى القرى العام، الذي بلغت تكلفته الإنشائية أكثر من 14 مليون ريال، وسيكون في خدمة 170 موظفًا من منسوبي المستشفى، ويحتوي على 85 وحدة سكنية مجهزة ومؤثثة.

ويدشن أمير الباحة مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة؛ حيث يتم من خلاله مراقبة ومتابعة أداء المنشآت والإدارات الصحية بشكل فوري وتفاعلي وقياس الأداء عن طريق المؤشرات المعتمدة من قبل مقام وزارة الصحة، وذلك بهدف تحسين وتجويد الخدمة المقدمة.

ويضع أمير المنطقة حجر الأساس لمركز الكلى في مستشفى القرى العام، الذي أسس عن طريق الشراكة المجتمعية، بتكلفة بلغت 2 مليون ريال مقدمة من رجل الأعمال معيض بن رداد الزهراني.

كما يطلع على الاستعدادات النهائية لفعاليات "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" التي تعتبر من أهم الفعاليات التوعوية التي تهتم بها المنظمات الصحية العالمية وتنال اهتمامًا بالغًا من مقام وزارة الصحة؛ لما لهذه المشكلة الصحية من تأثير كبير على المجتمع.

من جهته عبر مدير الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور سمير الشهراني عن شكره الجزيل لأمير المنطقة، على دعمه ومتابعته واهتمامه الدائم بكل ما يهم صحة المواطن والمقيم والذي يولي القطاع الصحي كل وقته في سبيل تطوير تقديم الخدمة الصحية المناسبة لجميع المواطنين والمقيمين بمختلف المحافظات.

ووجه شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على توجيهاته ومتابعته الدائمة للعمل الصحي بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الباحة يُدشن 3 مراكز صحية لدعم الجانب الطبي بالمنطقة
سبق

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بديوان الإمارة، اليوم، عدداً من المشروعات الصحية التي ستسهم، بإذن الله، في استمرار تقديم خدمة نوعية في الجانب الصحي والطبي بمنطقة الباحة.

ودشن الأمير حسام بن سعود ثلاثة مراكز صحية جديدة، بقيمة إجمالية أكثر من 16.500.000 ريال، وهي: مركز صحي دوقة عبد الحميد في قطاع قلوة الصحي، والذي يخدم أكثر من 1100 شخص في 18 قرية من أهالي المحافظة.

وكذلك مركز صحي حميم زهران في محافظة بني حسن، ويخدم أكثر من 1050 شخصًا في 6 قرى، ومركز صحي البعيثة بمحافظة العقيق، الذي يخدم ما يقارب 300 شخص في 10 قرى.

وتأتي هذه المراكز كمجموعة من مراكز أخرى يتم تجهيزها قريباً لتكون في خدمة الأهالي في جميع محافظات المنطقة.

كما دشن مشروع إسكان العاملين في مستشفى القرى العام، الذي بلغت تكلفته الإنشائية أكثر من 14 مليون ريال، وسيكون في خدمة 170 موظفًا من منسوبي المستشفى، ويحتوي على 85 وحدة سكنية مجهزة ومؤثثة.

ويدشن أمير الباحة مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة؛ حيث يتم من خلاله مراقبة ومتابعة أداء المنشآت والإدارات الصحية بشكل فوري وتفاعلي وقياس الأداء عن طريق المؤشرات المعتمدة من قبل مقام وزارة الصحة، وذلك بهدف تحسين وتجويد الخدمة المقدمة.

ويضع أمير المنطقة حجر الأساس لمركز الكلى في مستشفى القرى العام، الذي أسس عن طريق الشراكة المجتمعية، بتكلفة بلغت 2 مليون ريال مقدمة من رجل الأعمال معيض بن رداد الزهراني.

كما يطلع على الاستعدادات النهائية لفعاليات "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" التي تعتبر من أهم الفعاليات التوعوية التي تهتم بها المنظمات الصحية العالمية وتنال اهتمامًا بالغًا من مقام وزارة الصحة؛ لما لهذه المشكلة الصحية من تأثير كبير على المجتمع.

من جهته عبر مدير الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور سمير الشهراني عن شكره الجزيل لأمير المنطقة، على دعمه ومتابعته واهتمامه الدائم بكل ما يهم صحة المواطن والمقيم والذي يولي القطاع الصحي كل وقته في سبيل تطوير تقديم الخدمة الصحية المناسبة لجميع المواطنين والمقيمين بمختلف المحافظات.

ووجه شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على توجيهاته ومتابعته الدائمة للعمل الصحي بالمنطقة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
06:07 PM

أمير الباحة يُدشن 3 مراكز صحية لدعم الجانب الطبي بالمنطقة

ومشروع إسكان العاملين في مستشفى القرى العام

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بديوان الإمارة، اليوم، عدداً من المشروعات الصحية التي ستسهم، بإذن الله، في استمرار تقديم خدمة نوعية في الجانب الصحي والطبي بمنطقة الباحة.

ودشن الأمير حسام بن سعود ثلاثة مراكز صحية جديدة، بقيمة إجمالية أكثر من 16.500.000 ريال، وهي: مركز صحي دوقة عبد الحميد في قطاع قلوة الصحي، والذي يخدم أكثر من 1100 شخص في 18 قرية من أهالي المحافظة.

وكذلك مركز صحي حميم زهران في محافظة بني حسن، ويخدم أكثر من 1050 شخصًا في 6 قرى، ومركز صحي البعيثة بمحافظة العقيق، الذي يخدم ما يقارب 300 شخص في 10 قرى.

وتأتي هذه المراكز كمجموعة من مراكز أخرى يتم تجهيزها قريباً لتكون في خدمة الأهالي في جميع محافظات المنطقة.

كما دشن مشروع إسكان العاملين في مستشفى القرى العام، الذي بلغت تكلفته الإنشائية أكثر من 14 مليون ريال، وسيكون في خدمة 170 موظفًا من منسوبي المستشفى، ويحتوي على 85 وحدة سكنية مجهزة ومؤثثة.

ويدشن أمير الباحة مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة؛ حيث يتم من خلاله مراقبة ومتابعة أداء المنشآت والإدارات الصحية بشكل فوري وتفاعلي وقياس الأداء عن طريق المؤشرات المعتمدة من قبل مقام وزارة الصحة، وذلك بهدف تحسين وتجويد الخدمة المقدمة.

ويضع أمير المنطقة حجر الأساس لمركز الكلى في مستشفى القرى العام، الذي أسس عن طريق الشراكة المجتمعية، بتكلفة بلغت 2 مليون ريال مقدمة من رجل الأعمال معيض بن رداد الزهراني.

كما يطلع على الاستعدادات النهائية لفعاليات "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" التي تعتبر من أهم الفعاليات التوعوية التي تهتم بها المنظمات الصحية العالمية وتنال اهتمامًا بالغًا من مقام وزارة الصحة؛ لما لهذه المشكلة الصحية من تأثير كبير على المجتمع.

من جهته عبر مدير الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور سمير الشهراني عن شكره الجزيل لأمير المنطقة، على دعمه ومتابعته واهتمامه الدائم بكل ما يهم صحة المواطن والمقيم والذي يولي القطاع الصحي كل وقته في سبيل تطوير تقديم الخدمة الصحية المناسبة لجميع المواطنين والمقيمين بمختلف المحافظات.

ووجه شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على توجيهاته ومتابعته الدائمة للعمل الصحي بالمنطقة.

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