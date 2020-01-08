10 أسماء لامعة يفتقد السوبر "الإسباني" في "جدة" تواجدهم

نشرت مجلة "forbes" العالمية تقريراً عن مباريات كأس السوبر التي تستضيفها مدينة جدة، في حدث عالمي تترقبه الجماهير الرياضية عامة.

وعنونت المجلة العالمية تقريرها بـ"10 نجوم لامعة سيغيبون عن كأس السوبر الإسباني في جدة".

وقال التقرير إن البطولة بنظامها الجديد ستشهد غياب عدد من اللاعبين هم: كريم بنزيمة وايدين هازارد وجاريث بيل وماركو اسينسيو من الريال.

وسيغيب عن صفوف برشلونة كلٌّ من: عثمان ديمبلي والحارس تير شتيغن وارثور. وعن أتليتكو يغيب دييغو كوستا، وهناك أيضًا جونزالو جيديس ورودريغو. .