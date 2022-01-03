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الـ7 على مستوى المملكة.. "تعليم سراة عبيدة" يتصدر "الاختبارات التحصيلية"

‫ حصد المركز الأول على المنطقة و "العلكمي" يهنئ مدارس الإنجاز النوعي

أحرز تعليم سراة عبيدة مراكز متقدمة في نتائج اختبار التحصيلي على مستوى المملكة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، حيث حقق المركز الأول على مستوى إدارات التعليم في منطقة عسير والمركز السابع على مستوى إدارات التعليم في المملكة.

وصرّح مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بأن هذا المستوى من التميز والإنجاز لتعليم المحافظة يأتي متتابعًا لجملة الإنجازات والعطاءات المتواصلة في الميدان، وهي تتويج فاعل لتلك الجهود المضاعفة في عملية تقييم وتطوير الخطط الموضوعة التي أسهمت وبكل جدارة في تحسين نواتج التعلم والرفع من مستوى تحصيل وأداء الطلاب والطالبات في الاختبارات التحصيلية، إلى جانب تنفيذ المعايير المناسبة لعملية التحسين في مستوى التحصيل.

وهنأ "العلكمي" الطلاب والطالبات ومدارسهم على هذا الإنجاز النوعي والمتميز في اختباراتهم، مقدمًا في الوقت نفسه هذا الإنجاز لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، والذي لا يدخر جهدًا في دعم التعليم فضلاً عن تحفيزه للطلاب والطالبات على التميز والتفوق في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية بمنطقة عسير كافة والتي تتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030، كما قدم شكره لمعالي وزير التعليم على مساهمته القيمة في الدفع برسالة وقيم التعليم وخططه الاستراتيجية نحو الإسهام في تحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠ والوفاء بمتطلبات سوق العمل ومهن المستقبل.

كما دعا "العلكمي" كل منسوبي الميدان التعليمي إلى بذل المزيد من الجهد في تطبيق معايير جودة العملية التربوية والتعليمية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات ورفع مستوياتهم التحصيلية، مع التركيز على بناء وتطبيق استراتيجيات التعلم الفعّال التي تنعكس في نهاية المطاف على جودة الأداء التعليمي للطلبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الـ7 على مستوى المملكة.. "تعليم سراة عبيدة" يتصدر "الاختبارات التحصيلية"
سبق

أحرز تعليم سراة عبيدة مراكز متقدمة في نتائج اختبار التحصيلي على مستوى المملكة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، حيث حقق المركز الأول على مستوى إدارات التعليم في منطقة عسير والمركز السابع على مستوى إدارات التعليم في المملكة.

وصرّح مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بأن هذا المستوى من التميز والإنجاز لتعليم المحافظة يأتي متتابعًا لجملة الإنجازات والعطاءات المتواصلة في الميدان، وهي تتويج فاعل لتلك الجهود المضاعفة في عملية تقييم وتطوير الخطط الموضوعة التي أسهمت وبكل جدارة في تحسين نواتج التعلم والرفع من مستوى تحصيل وأداء الطلاب والطالبات في الاختبارات التحصيلية، إلى جانب تنفيذ المعايير المناسبة لعملية التحسين في مستوى التحصيل.

وهنأ "العلكمي" الطلاب والطالبات ومدارسهم على هذا الإنجاز النوعي والمتميز في اختباراتهم، مقدمًا في الوقت نفسه هذا الإنجاز لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، والذي لا يدخر جهدًا في دعم التعليم فضلاً عن تحفيزه للطلاب والطالبات على التميز والتفوق في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية بمنطقة عسير كافة والتي تتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030، كما قدم شكره لمعالي وزير التعليم على مساهمته القيمة في الدفع برسالة وقيم التعليم وخططه الاستراتيجية نحو الإسهام في تحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠ والوفاء بمتطلبات سوق العمل ومهن المستقبل.

كما دعا "العلكمي" كل منسوبي الميدان التعليمي إلى بذل المزيد من الجهد في تطبيق معايير جودة العملية التربوية والتعليمية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات ورفع مستوياتهم التحصيلية، مع التركيز على بناء وتطبيق استراتيجيات التعلم الفعّال التي تنعكس في نهاية المطاف على جودة الأداء التعليمي للطلبة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:02 PM

الـ7 على مستوى المملكة.. "تعليم سراة عبيدة" يتصدر "الاختبارات التحصيلية"

‫ حصد المركز الأول على المنطقة و "العلكمي" يهنئ مدارس الإنجاز النوعي

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علي حفول - سراة عبيدة
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أحرز تعليم سراة عبيدة مراكز متقدمة في نتائج اختبار التحصيلي على مستوى المملكة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، حيث حقق المركز الأول على مستوى إدارات التعليم في منطقة عسير والمركز السابع على مستوى إدارات التعليم في المملكة.

وصرّح مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بأن هذا المستوى من التميز والإنجاز لتعليم المحافظة يأتي متتابعًا لجملة الإنجازات والعطاءات المتواصلة في الميدان، وهي تتويج فاعل لتلك الجهود المضاعفة في عملية تقييم وتطوير الخطط الموضوعة التي أسهمت وبكل جدارة في تحسين نواتج التعلم والرفع من مستوى تحصيل وأداء الطلاب والطالبات في الاختبارات التحصيلية، إلى جانب تنفيذ المعايير المناسبة لعملية التحسين في مستوى التحصيل.

وهنأ "العلكمي" الطلاب والطالبات ومدارسهم على هذا الإنجاز النوعي والمتميز في اختباراتهم، مقدمًا في الوقت نفسه هذا الإنجاز لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، والذي لا يدخر جهدًا في دعم التعليم فضلاً عن تحفيزه للطلاب والطالبات على التميز والتفوق في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية بمنطقة عسير كافة والتي تتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030، كما قدم شكره لمعالي وزير التعليم على مساهمته القيمة في الدفع برسالة وقيم التعليم وخططه الاستراتيجية نحو الإسهام في تحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠ والوفاء بمتطلبات سوق العمل ومهن المستقبل.

كما دعا "العلكمي" كل منسوبي الميدان التعليمي إلى بذل المزيد من الجهد في تطبيق معايير جودة العملية التربوية والتعليمية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات ورفع مستوياتهم التحصيلية، مع التركيز على بناء وتطبيق استراتيجيات التعلم الفعّال التي تنعكس في نهاية المطاف على جودة الأداء التعليمي للطلبة.

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