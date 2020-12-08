النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون البلدية" توجِّه بالعمل بتصميم ومواصفات الغطاء الساتر لجنائز النساء

بعدما لم تكن هناك معايير محددة لها

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميمًا لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات السعودية من أجل العمل بالتصميم والمواصفات النموذجية للغطاء الساتر لجنائز النساء أثناء التشييع.

وتضمَّن التصميم والمواصفات المعتمدة من الوزارة لتغطية نعوش النساء غطاءً ساترًا بطول (190) سنتيمترًا، وعرض (80) سنتيمترًا. ويتكون من هيكل معدني مغطَّى بشراع بحيث يكون الغطاء زائدًا على الكفن؛ حتى لا يُظهر الجنازة.

ويتكون من غطاء من البوليستر عالي الكثافة، ويوفر أقصى حماية من الأشعة فوق البنفسجية، مضاد للماء، وسهل التنظيف، ومقاوم للبهتان، ويوفر بشكل كبير تكاليف الصيانة.

ويشمل مقبضًا معدنيًّا على النعش بمقاس (4سم* 6سم)، فضلاً عن مقبض قماشي لسهولة حمل الجنازة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وجّهت مؤخرًا إدارات التجهيز (مغاسل الموتى) بالتأكد من تغطية نعوش النساء؛ لتكون ساترة لمعالم الجسد أثناء التشييع. ويأتي هذا التعميم لأنه لم تكن هناك معايير محددة للغطاء الساتر لجنائز النساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون البلدية" توجِّه بالعمل بتصميم ومواصفات الغطاء الساتر لجنائز النساء
سبق

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميمًا لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات السعودية من أجل العمل بالتصميم والمواصفات النموذجية للغطاء الساتر لجنائز النساء أثناء التشييع.

وتضمَّن التصميم والمواصفات المعتمدة من الوزارة لتغطية نعوش النساء غطاءً ساترًا بطول (190) سنتيمترًا، وعرض (80) سنتيمترًا. ويتكون من هيكل معدني مغطَّى بشراع بحيث يكون الغطاء زائدًا على الكفن؛ حتى لا يُظهر الجنازة.

ويتكون من غطاء من البوليستر عالي الكثافة، ويوفر أقصى حماية من الأشعة فوق البنفسجية، مضاد للماء، وسهل التنظيف، ومقاوم للبهتان، ويوفر بشكل كبير تكاليف الصيانة.

ويشمل مقبضًا معدنيًّا على النعش بمقاس (4سم* 6سم)، فضلاً عن مقبض قماشي لسهولة حمل الجنازة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وجّهت مؤخرًا إدارات التجهيز (مغاسل الموتى) بالتأكد من تغطية نعوش النساء؛ لتكون ساترة لمعالم الجسد أثناء التشييع. ويأتي هذا التعميم لأنه لم تكن هناك معايير محددة للغطاء الساتر لجنائز النساء.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
10:04 PM

"الشؤون البلدية" توجِّه بالعمل بتصميم ومواصفات الغطاء الساتر لجنائز النساء

بعدما لم تكن هناك معايير محددة لها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,961

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميمًا لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات السعودية من أجل العمل بالتصميم والمواصفات النموذجية للغطاء الساتر لجنائز النساء أثناء التشييع.

وتضمَّن التصميم والمواصفات المعتمدة من الوزارة لتغطية نعوش النساء غطاءً ساترًا بطول (190) سنتيمترًا، وعرض (80) سنتيمترًا. ويتكون من هيكل معدني مغطَّى بشراع بحيث يكون الغطاء زائدًا على الكفن؛ حتى لا يُظهر الجنازة.

ويتكون من غطاء من البوليستر عالي الكثافة، ويوفر أقصى حماية من الأشعة فوق البنفسجية، مضاد للماء، وسهل التنظيف، ومقاوم للبهتان، ويوفر بشكل كبير تكاليف الصيانة.

ويشمل مقبضًا معدنيًّا على النعش بمقاس (4سم* 6سم)، فضلاً عن مقبض قماشي لسهولة حمل الجنازة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وجّهت مؤخرًا إدارات التجهيز (مغاسل الموتى) بالتأكد من تغطية نعوش النساء؛ لتكون ساترة لمعالم الجسد أثناء التشييع. ويأتي هذا التعميم لأنه لم تكن هناك معايير محددة للغطاء الساتر لجنائز النساء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,439
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,319
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,892

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة