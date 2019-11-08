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"صحة مكة" تدشن فعالية اليوم العالمي للبصر بمشاركة عدد من الجهات المعنية

تهدف إلى توعية أفراد المجتمع للمبادرة بفحص العين وعلاج أمراض العيون

تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المكرمة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير؛ ونيابة عنه، دشن نائب مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور صالح بن مريع القحطاني، أمس الخميس، فعالية اليوم العالمي للبصر تحت شعار "البصر أولاً".

وفي التفاصيل، نظمت الفعالية مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بسوق الضيافة بمكة وبمشاركة مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور التخصصي ومستشفى حراء العام ومجمع الزبيدي لطب العيون وشركة باير لصناعات الدوائية ومعهد النور لتعليم الكفيفين على القراءة والطباعة على الآلة الكاتبة، بمشاركة الفنانة التشكيلية "الكفيفة" نورة مجرشي وجهات أخرى.

وفي هذا الصدد، أوضح المنسق الوطني لمكافحة العمى بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سامر بصيري، أن الفعالية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع في جميع الأعمار للمبادرة بفحص العين وعلاج أمراض العيون وذلك تماشياً مع توجه وزارة الصحة المتزامن مع خطة العمل الدولية لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى الوقاية من العمى وضعف البصر.

يذكر أن الفعالية اشتملت على عيادات لطبقات الشبكية وتصوير قاع العين وقياس العدسة وقياس الأخطاء الانكسارية وغيرها من العيادات المتخصصة والتي تضمنت أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في هذا المجال تحت إشراف كوادر من الممارسين الصحيين.

واشتملت الفعالية على أركان توعوية تهدف لزيادة وعي المجتمع بأمراض العيون المسببة للإعاقة البصرية وطرق علاجها والوقاية منها – بإذن الله.

وأعرب الدكتور صالح القحطاني عن شكره لجميع المشاركين في إنجاح الفعالية وذكر أن الفعالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي بصحة العين وسلامتها، لدى أفراد المجتمع كافة، من خلال التعريف بأمراض العيون الشائعة، وطرق علاجها، والوقاية منها.

وقام "القحطاني" في ختام الفعالية، بتكريم الجهات المشاركة بدروع تذكارية تثميناً لجهودهم المبذولة في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع.

صحة مكة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة مكة" تدشن فعالية اليوم العالمي للبصر بمشاركة عدد من الجهات المعنية
سبق

تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المكرمة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير؛ ونيابة عنه، دشن نائب مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور صالح بن مريع القحطاني، أمس الخميس، فعالية اليوم العالمي للبصر تحت شعار "البصر أولاً".

وفي التفاصيل، نظمت الفعالية مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بسوق الضيافة بمكة وبمشاركة مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور التخصصي ومستشفى حراء العام ومجمع الزبيدي لطب العيون وشركة باير لصناعات الدوائية ومعهد النور لتعليم الكفيفين على القراءة والطباعة على الآلة الكاتبة، بمشاركة الفنانة التشكيلية "الكفيفة" نورة مجرشي وجهات أخرى.

وفي هذا الصدد، أوضح المنسق الوطني لمكافحة العمى بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سامر بصيري، أن الفعالية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع في جميع الأعمار للمبادرة بفحص العين وعلاج أمراض العيون وذلك تماشياً مع توجه وزارة الصحة المتزامن مع خطة العمل الدولية لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى الوقاية من العمى وضعف البصر.

يذكر أن الفعالية اشتملت على عيادات لطبقات الشبكية وتصوير قاع العين وقياس العدسة وقياس الأخطاء الانكسارية وغيرها من العيادات المتخصصة والتي تضمنت أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في هذا المجال تحت إشراف كوادر من الممارسين الصحيين.

واشتملت الفعالية على أركان توعوية تهدف لزيادة وعي المجتمع بأمراض العيون المسببة للإعاقة البصرية وطرق علاجها والوقاية منها – بإذن الله.

وأعرب الدكتور صالح القحطاني عن شكره لجميع المشاركين في إنجاح الفعالية وذكر أن الفعالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي بصحة العين وسلامتها، لدى أفراد المجتمع كافة، من خلال التعريف بأمراض العيون الشائعة، وطرق علاجها، والوقاية منها.

وقام "القحطاني" في ختام الفعالية، بتكريم الجهات المشاركة بدروع تذكارية تثميناً لجهودهم المبذولة في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
11:40 PM

"صحة مكة" تدشن فعالية اليوم العالمي للبصر بمشاركة عدد من الجهات المعنية

تهدف إلى توعية أفراد المجتمع للمبادرة بفحص العين وعلاج أمراض العيون

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المكرمة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير؛ ونيابة عنه، دشن نائب مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور صالح بن مريع القحطاني، أمس الخميس، فعالية اليوم العالمي للبصر تحت شعار "البصر أولاً".

وفي التفاصيل، نظمت الفعالية مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بسوق الضيافة بمكة وبمشاركة مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور التخصصي ومستشفى حراء العام ومجمع الزبيدي لطب العيون وشركة باير لصناعات الدوائية ومعهد النور لتعليم الكفيفين على القراءة والطباعة على الآلة الكاتبة، بمشاركة الفنانة التشكيلية "الكفيفة" نورة مجرشي وجهات أخرى.

وفي هذا الصدد، أوضح المنسق الوطني لمكافحة العمى بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سامر بصيري، أن الفعالية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع في جميع الأعمار للمبادرة بفحص العين وعلاج أمراض العيون وذلك تماشياً مع توجه وزارة الصحة المتزامن مع خطة العمل الدولية لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى الوقاية من العمى وضعف البصر.

يذكر أن الفعالية اشتملت على عيادات لطبقات الشبكية وتصوير قاع العين وقياس العدسة وقياس الأخطاء الانكسارية وغيرها من العيادات المتخصصة والتي تضمنت أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في هذا المجال تحت إشراف كوادر من الممارسين الصحيين.

واشتملت الفعالية على أركان توعوية تهدف لزيادة وعي المجتمع بأمراض العيون المسببة للإعاقة البصرية وطرق علاجها والوقاية منها – بإذن الله.

وأعرب الدكتور صالح القحطاني عن شكره لجميع المشاركين في إنجاح الفعالية وذكر أن الفعالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي بصحة العين وسلامتها، لدى أفراد المجتمع كافة، من خلال التعريف بأمراض العيون الشائعة، وطرق علاجها، والوقاية منها.

وقام "القحطاني" في ختام الفعالية، بتكريم الجهات المشاركة بدروع تذكارية تثميناً لجهودهم المبذولة في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع.

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