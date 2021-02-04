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التشاؤم الاقتصادي ينحسر.. الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين

اختبار آخر غدًا مع نشر بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل اليورو والين، اليوم الخميس؛ إذ انحسر التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي قبل نشر بيانات مهمة عن سوق الوظائف.

وتحسّنت المعنويات تجاه الدولار في الآونة الأخيرة؛ إذ أدى إحراز التقدم في التطعيمات ضد فيروس كورونا وتحركات للرئيس الأمريكي جو بايدن لتمرير المزيد من التحفيز المالي وبيانات اقتصادية أفضل، إلى إجبار بعض المستثمرين المراهنين على هبوط العملة الأمريكية للتخلي عن مراكزهم المدينة.

ووفق "رويترز"؛ يواجه الدولار اختبارًا آخر يوم الجمعة مع نشر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية؛ مما سيساعد في تأكيد ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم تخطى تراجعًا في النمو قرب نهاية العام الماضي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل سلة من العملات، 0.2% إلى 91.269 نقطة، غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر الماضي.

ومقابل اليورو، استقر الدولار عند 1.2015 دولار، قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع. وسجل الدولار 105.13 ين، قرب أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وتراجع الإسترليني إلى 1.3601 دولار، بعد أن هبط 0.2% في الجلسة السابقة.

ومن المتوقع أن تُظهر البيانات المقرر نشرها الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة في يناير الماضي؛ مما سيمثل تعافيًا طفيفًا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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التشاؤم الاقتصادي ينحسر.. الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين
سبق

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل اليورو والين، اليوم الخميس؛ إذ انحسر التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي قبل نشر بيانات مهمة عن سوق الوظائف.

وتحسّنت المعنويات تجاه الدولار في الآونة الأخيرة؛ إذ أدى إحراز التقدم في التطعيمات ضد فيروس كورونا وتحركات للرئيس الأمريكي جو بايدن لتمرير المزيد من التحفيز المالي وبيانات اقتصادية أفضل، إلى إجبار بعض المستثمرين المراهنين على هبوط العملة الأمريكية للتخلي عن مراكزهم المدينة.

ووفق "رويترز"؛ يواجه الدولار اختبارًا آخر يوم الجمعة مع نشر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية؛ مما سيساعد في تأكيد ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم تخطى تراجعًا في النمو قرب نهاية العام الماضي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل سلة من العملات، 0.2% إلى 91.269 نقطة، غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر الماضي.

ومقابل اليورو، استقر الدولار عند 1.2015 دولار، قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع. وسجل الدولار 105.13 ين، قرب أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وتراجع الإسترليني إلى 1.3601 دولار، بعد أن هبط 0.2% في الجلسة السابقة.

ومن المتوقع أن تُظهر البيانات المقرر نشرها الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة في يناير الماضي؛ مما سيمثل تعافيًا طفيفًا.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
12:46 PM

التشاؤم الاقتصادي ينحسر.. الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين

اختبار آخر غدًا مع نشر بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل اليورو والين، اليوم الخميس؛ إذ انحسر التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي قبل نشر بيانات مهمة عن سوق الوظائف.

وتحسّنت المعنويات تجاه الدولار في الآونة الأخيرة؛ إذ أدى إحراز التقدم في التطعيمات ضد فيروس كورونا وتحركات للرئيس الأمريكي جو بايدن لتمرير المزيد من التحفيز المالي وبيانات اقتصادية أفضل، إلى إجبار بعض المستثمرين المراهنين على هبوط العملة الأمريكية للتخلي عن مراكزهم المدينة.

ووفق "رويترز"؛ يواجه الدولار اختبارًا آخر يوم الجمعة مع نشر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية؛ مما سيساعد في تأكيد ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم تخطى تراجعًا في النمو قرب نهاية العام الماضي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل سلة من العملات، 0.2% إلى 91.269 نقطة، غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر الماضي.

ومقابل اليورو، استقر الدولار عند 1.2015 دولار، قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع. وسجل الدولار 105.13 ين، قرب أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وتراجع الإسترليني إلى 1.3601 دولار، بعد أن هبط 0.2% في الجلسة السابقة.

ومن المتوقع أن تُظهر البيانات المقرر نشرها الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة في يناير الماضي؛ مما سيمثل تعافيًا طفيفًا.

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