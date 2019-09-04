تكريم "المقاطي" بمناسبة تقاعده

كرّم منسوبو مركز شرطة عشيرة والدوريات الأمنية بعشيرة الرئيس رقباء: عيد عبدالله المقاطي بعد تقاعده عن العمل بعد سنوات قضاها في خدمة الدين والوطن.
كرّم منسوبو مركز شرطة عشيرة والدوريات الأمنية بعشيرة الرئيس رقباء: عيد عبدالله المقاطي بعد تقاعده عن العمل بعد سنوات قضاها في خدمة الدين والوطن.
كرّم منسوبو مركز شرطة عشيرة والدوريات الأمنية بعشيرة الرئيس رقباء: عيد عبدالله المقاطي بعد تقاعده عن العمل بعد سنوات قضاها في خدمة الدين والوطن.
كرّم منسوبو مركز شرطة عشيرة والدوريات الأمنية بعشيرة الرئيس رقباء: عيد عبدالله المقاطي بعد تقاعده عن العمل بعد سنوات قضاها في خدمة الدين والوطن.