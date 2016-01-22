2019 يتلألأ بالخضراء موفرة الوقود .. هكذا يواكب "كفاءة" تحدّي الـ 10 سنوات

بطاقة إطارات تنقسم قسمين .. الأول للطاقة والآخر للتماسك على الأسطح الرطبة

واكب البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" موجة فارق السنوات العشر التي اجتاحت المنصات التقنية عالمياً، وأثبت الإنجاز والتحدّي ببطاقة خضراء توفر الوقود عند اختيار الإطار المناسب.

وقارن "كفاءة" العام الجاري بعام 2009 الذي لم يحظَ بإقرار بطاقة كفاءة إطارات؛ حيث تعد سنة عجفاء حول ثقافة تقنين استهلاك الوقود وترشيده.

وفي كل حين يشدّد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، على ضرورة التأكّد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات عند الشراء، وشراء الإطار الأعلى كفاءة.

وأفاد البرنامج بأن الإطارات تختلف من حيث كفاءة طاقة استهلاك الوقود، بحسب المؤشر الموجود على البطاقة من "ممتاز" إلى "سيئ جداً"، حيث إن بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات تنقسم إلى قسمين: الأول معني بـ "كفاءة الطاقة"، والآخر يُعنى بـ "التماسك على الأسطح الرطبة".

وأوضح أن كفاءة الطاقة في الإطارات تُعرف بـ "مقاومة الدوران"؛ فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره في استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح؛ إذ إن الإطار ذي مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرّك لتخطي تلك المقاومة؛ وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.

وبناءً عليه، جرى تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، من "ممتاز" إلى "سيئ جداً"، فيما يُتوقع أن يقلل معيار كفاءة الطاقة للإطارات من استهلاك الوقود بمقدار 2-4 % للمركبات الخفيفة، و6-8 % للمركبات الثقيلة.

ويُعرّف "التماسك على الأسطح الرطبة"، بأنه قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل، ويتم تحديده عن طريق قياس المسافة اللازمة للتوقف عند القيادة على سرعة 80 كيلو متراً في الساعة، ولذلك تكمن أهمية معامل التماسك على الأسطح الرطبة في رفع مستوى سلامة الإطار، فكلما قلت المسافة اللازمة للتوقف كان الإطار أكثر سلامة، وكان مستوى التماسك على البطاقة أعلى.

وأضاف برنامج "كفاءة": "أما ضبط ضغط الهواء في الإطارات وفق توصيات الشركات الصانعة للمركبات، فمن شأنه أن يزيد من عمر الإطار ويحسّن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود، حيث تقدر الدراسات التي قامت بها عدة شركات للإطارات، بأن انخفاض الضغط نحو 30 % عن الموصى به؛ يؤدي إلى انخفاض اقتصاد الوقود بما يزيد على 3 %".