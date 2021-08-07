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"هديتي مظلتي".. توزيع 5000 مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيه

ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (5000) مظلة، على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة العامة (خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا) مبادرة بعنوان "هديتي مظلتي"، التي تهدف إلى حماية المصلين والمعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم مناسكهم، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين سواء داخل المسجد الحرام و ساحاته.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي؛ إن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي بيت الله الحرام، والهدف منها هو حماية المعتمرين والمصلين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعاً لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبّقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

وقال مدخلي؛ تأتي هذه المبادرة حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة قاصدي المسجد الحرام خلال أدائهم مناسكهم والعاملين في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى؛ كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم.

وأكد جنادي؛ حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وإن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وبمتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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"هديتي مظلتي".. توزيع 5000 مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيه
سبق

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (5000) مظلة، على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة العامة (خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا) مبادرة بعنوان "هديتي مظلتي"، التي تهدف إلى حماية المصلين والمعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم مناسكهم، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين سواء داخل المسجد الحرام و ساحاته.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي؛ إن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي بيت الله الحرام، والهدف منها هو حماية المعتمرين والمصلين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعاً لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبّقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

وقال مدخلي؛ تأتي هذه المبادرة حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة قاصدي المسجد الحرام خلال أدائهم مناسكهم والعاملين في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى؛ كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم.

وأكد جنادي؛ حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وإن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وبمتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
10:53 AM

"هديتي مظلتي".. توزيع 5000 مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيه

ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (5000) مظلة، على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة العامة (خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا) مبادرة بعنوان "هديتي مظلتي"، التي تهدف إلى حماية المصلين والمعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم مناسكهم، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين سواء داخل المسجد الحرام و ساحاته.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي؛ إن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي بيت الله الحرام، والهدف منها هو حماية المعتمرين والمصلين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعاً لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبّقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

وقال مدخلي؛ تأتي هذه المبادرة حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة قاصدي المسجد الحرام خلال أدائهم مناسكهم والعاملين في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى؛ كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم.

وأكد جنادي؛ حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وإن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وبمتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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