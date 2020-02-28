حرس الحدود بعسير ينقذ طفلاً من الغرق في "الحريضة"
أجريت له الإسعافات الأولية وتم نقله للمستشفىحرس الحدود عسير
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حرس الحدود بعسير ينقذ طفلاً من الغرق في "الحريضة"ذياب الشمري سبق 2020-02-28
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
10:50 PM
حرس الحدود بعسير ينقذ طفلاً من الغرق في "الحريضة"
أجريت له الإسعافات الأولية وتم نقله للمستشفى
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