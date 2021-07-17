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أكثر من 150 دورة تدريبية في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية استعدادًا للحج

استفاد منها أكثر من 5 آلاف متدرب يمثلون ١٨ جهة حكومية وخاصة

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أكثر من ١٥٠ دورة تدريبية في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية، شارك فيها قرابة ٧٨٠٠ متدرب من منسوبي الهلال الأحمر والعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في موسم الحج لعام ١٤٤٢هـ.

جاء ذلك، ضمن برنامج خطتها التدريبية خلال موسم الحج لعام ١٤٤٢هـ.

واستفاد من هذه الدورات أكثر من 5 آلاف متدرب يمثلون ١٨ جهة حكومية وخاصة، شملت رئاسة الحرمين وشركة المياة الوطنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجامعة أم القرى والشرطة والدفاع المدني والمرور وقوات الطوارئ الخاصة ومكافحة المخدرات والخطوط السعودية والكشافة والأمن العام والتطوع الصحي ووزارة الحج ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد وأمن المنشآت والجوازات، إضافة إلى الحجاج والمطوفين والمتطوعين، بينما تم تأهيل وتدريب ٢٦٣٢ من منسوبي الهيئة في برامج متنوعة ومتخصصة.

وتضمنت الدورات تخصصات منها دورة في الإسعافات الأولية استفاد منها ٢٦٩٠ متدربًا، و٢٤١٨ في الحالات الطبية الطارئة بالحج، ودورة في إدارة الكوارث والأزمات استفاد منها ٨٦٦ متدربًا، و٥٨٤ بمكافحة العدوى.

كما شملت الدورات تخطيط كهربائية القلب، استفاد منها ٢٦٣ متدربًا، إضافة لدورات في بروتوكول الخدمات الطبية والبي إل إس، والصيدلة وعدد من التخصصات الطبية التي تتناسب مع موسم الحج.

وصرح رئيس فريق التدريب في موسم الحج، الدكتور محمد السويح، بأن الهيئة تركز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفق منظومة من البرامج التدريبية المتطورة في المجال الطبي الإسعافي الطارئ، مؤكدًا أن برامج التدريب تشمل منسوبي الهيئة والجهات الحكومية والخاصة.

وأكد "السويح"، على الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لتدريب كل المشاركين في موسم الحج، سواء من داخل الهلال الأحمر أو خارجه، لاسيما في مجال تنمية مهارات الإسعافات الأولية التي تشكل جزءًا رئيسًا من العملية الإسعافية وإجراء سريعًا يساهم في تفادي المضاعفات وإنقاذ كثير من الأرواح.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أكثر من 150 دورة تدريبية في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية استعدادًا للحج
سبق

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أكثر من ١٥٠ دورة تدريبية في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية، شارك فيها قرابة ٧٨٠٠ متدرب من منسوبي الهلال الأحمر والعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في موسم الحج لعام ١٤٤٢هـ.

جاء ذلك، ضمن برنامج خطتها التدريبية خلال موسم الحج لعام ١٤٤٢هـ.

واستفاد من هذه الدورات أكثر من 5 آلاف متدرب يمثلون ١٨ جهة حكومية وخاصة، شملت رئاسة الحرمين وشركة المياة الوطنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجامعة أم القرى والشرطة والدفاع المدني والمرور وقوات الطوارئ الخاصة ومكافحة المخدرات والخطوط السعودية والكشافة والأمن العام والتطوع الصحي ووزارة الحج ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد وأمن المنشآت والجوازات، إضافة إلى الحجاج والمطوفين والمتطوعين، بينما تم تأهيل وتدريب ٢٦٣٢ من منسوبي الهيئة في برامج متنوعة ومتخصصة.

وتضمنت الدورات تخصصات منها دورة في الإسعافات الأولية استفاد منها ٢٦٩٠ متدربًا، و٢٤١٨ في الحالات الطبية الطارئة بالحج، ودورة في إدارة الكوارث والأزمات استفاد منها ٨٦٦ متدربًا، و٥٨٤ بمكافحة العدوى.

كما شملت الدورات تخطيط كهربائية القلب، استفاد منها ٢٦٣ متدربًا، إضافة لدورات في بروتوكول الخدمات الطبية والبي إل إس، والصيدلة وعدد من التخصصات الطبية التي تتناسب مع موسم الحج.

وصرح رئيس فريق التدريب في موسم الحج، الدكتور محمد السويح، بأن الهيئة تركز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفق منظومة من البرامج التدريبية المتطورة في المجال الطبي الإسعافي الطارئ، مؤكدًا أن برامج التدريب تشمل منسوبي الهيئة والجهات الحكومية والخاصة.

وأكد "السويح"، على الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لتدريب كل المشاركين في موسم الحج، سواء من داخل الهلال الأحمر أو خارجه، لاسيما في مجال تنمية مهارات الإسعافات الأولية التي تشكل جزءًا رئيسًا من العملية الإسعافية وإجراء سريعًا يساهم في تفادي المضاعفات وإنقاذ كثير من الأرواح.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
08:16 PM

أكثر من 150 دورة تدريبية في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية استعدادًا للحج

استفاد منها أكثر من 5 آلاف متدرب يمثلون ١٨ جهة حكومية وخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أكثر من ١٥٠ دورة تدريبية في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية، شارك فيها قرابة ٧٨٠٠ متدرب من منسوبي الهلال الأحمر والعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في موسم الحج لعام ١٤٤٢هـ.

جاء ذلك، ضمن برنامج خطتها التدريبية خلال موسم الحج لعام ١٤٤٢هـ.

واستفاد من هذه الدورات أكثر من 5 آلاف متدرب يمثلون ١٨ جهة حكومية وخاصة، شملت رئاسة الحرمين وشركة المياة الوطنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجامعة أم القرى والشرطة والدفاع المدني والمرور وقوات الطوارئ الخاصة ومكافحة المخدرات والخطوط السعودية والكشافة والأمن العام والتطوع الصحي ووزارة الحج ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد وأمن المنشآت والجوازات، إضافة إلى الحجاج والمطوفين والمتطوعين، بينما تم تأهيل وتدريب ٢٦٣٢ من منسوبي الهيئة في برامج متنوعة ومتخصصة.

وتضمنت الدورات تخصصات منها دورة في الإسعافات الأولية استفاد منها ٢٦٩٠ متدربًا، و٢٤١٨ في الحالات الطبية الطارئة بالحج، ودورة في إدارة الكوارث والأزمات استفاد منها ٨٦٦ متدربًا، و٥٨٤ بمكافحة العدوى.

كما شملت الدورات تخطيط كهربائية القلب، استفاد منها ٢٦٣ متدربًا، إضافة لدورات في بروتوكول الخدمات الطبية والبي إل إس، والصيدلة وعدد من التخصصات الطبية التي تتناسب مع موسم الحج.

وصرح رئيس فريق التدريب في موسم الحج، الدكتور محمد السويح، بأن الهيئة تركز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفق منظومة من البرامج التدريبية المتطورة في المجال الطبي الإسعافي الطارئ، مؤكدًا أن برامج التدريب تشمل منسوبي الهيئة والجهات الحكومية والخاصة.

وأكد "السويح"، على الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لتدريب كل المشاركين في موسم الحج، سواء من داخل الهلال الأحمر أو خارجه، لاسيما في مجال تنمية مهارات الإسعافات الأولية التي تشكل جزءًا رئيسًا من العملية الإسعافية وإجراء سريعًا يساهم في تفادي المضاعفات وإنقاذ كثير من الأرواح.

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