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"الصحة": تسجيل 113حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 170 خلال الـ24 ساعة الماضية

الحكومة المصرية تكشف حقيقة صدور قرار فرض حظر التجوال بالبلاد

كشفت الحكومة المصرية حقيقة فرض حظر التجوال في البلاد، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر حركة المواطنين.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت فيديو بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكل المحافظات على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن"، طبقاً لصحيفة "الأهرام".

وكشف المركز أن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشدداً على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال.
المركز ذكر أن تلك القرارات "تضمنت عدداً من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة"، مُشيراً إلى أنه "في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".

الحكومة المصرية حظر التجوال

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة المصرية تكشف حقيقة صدور قرار فرض حظر التجوال بالبلاد
سبق

كشفت الحكومة المصرية حقيقة فرض حظر التجوال في البلاد، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر حركة المواطنين.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت فيديو بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكل المحافظات على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن"، طبقاً لصحيفة "الأهرام".

وكشف المركز أن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشدداً على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال.
المركز ذكر أن تلك القرارات "تضمنت عدداً من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة"، مُشيراً إلى أنه "في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
05:45 PM

الحكومة المصرية تكشف حقيقة صدور قرار فرض حظر التجوال بالبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الحكومة المصرية حقيقة فرض حظر التجوال في البلاد، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر حركة المواطنين.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت فيديو بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكل المحافظات على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن"، طبقاً لصحيفة "الأهرام".

وكشف المركز أن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشدداً على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال.
المركز ذكر أن تلك القرارات "تضمنت عدداً من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة"، مُشيراً إلى أنه "في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".

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