"الدعم العيني" للعقارات يخفض الأسعار ويرفع نسبة تملّك المواطنين

امتدادًا لجهود البرنامج في تنويع خياراته وحلوله التمويلية المستدامة

أسهَمَ خيار الدعم العيني للوحدات تحت الإنشاء، الذي يتيحه برنامج "سكني" لمستفيديه، في خفض أسعار المعروض العقاري السكني في غالبية مدن ومناطق المملكة، لتصبح الوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع "سكني" أقل سعرًا من الجاهزة في السوق؛ وذلك امتدادًا لجهود البرنامج في تنويع خياراته وحلوله التمويلية المستدامة لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

ويُعتبر الدعم العيني للوحدات السكنية تحت الإنشاء، أحد الحلول المستحدثة التي أوجدها "سكني" لتسهيل تملك المنزل الأول بأسعار تتراوح ما بين 350 إلى 800 ألف ريال، وقد شهدت المشاريع السكنية تحت الإنشاء في المملكة بعد تطبيق الدعم العيني، قبولًا كبيرًا من الأسر السعودية المستفيدة من "سكني" بما يتجاوز 22 ألف أسرة خلال العام الماضي 2021.

ويُمكّن برنامج "سكني" المواطنين من تملك إحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي يتيحها عبر تطبيقه الإلكتروني وينفذها القطاع الخاص بالشراكة مع "سكني" بأسعار أقل من السوق؛ بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية ضمن استحقاق فوري وحلول وخيارات سكنية أكثر تنوعًا من السابق.