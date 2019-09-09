هوساوي: نسعى لتحقيق هدفنا.. وقيادة المنتخب شرف كبير

أكد عمر هوساوي لاعب خط دفاع المنتخب السعودي جاهزيته لمواجهة اليمن غداً في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال :"نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود".

وأضاف: قيادة المنتخب شرف كبير، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، والمنتخب الحالي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وهدفنا التأهل إلى الدور القادم.