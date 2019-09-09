هوساوي: نسعى لتحقيق هدفنا.. وقيادة المنتخب شرف كبير
أكد عمر هوساوي لاعب خط دفاع المنتخب السعودي جاهزيته لمواجهة اليمن غداً في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال :"نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود".
وأضاف: قيادة المنتخب شرف كبير، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، والمنتخب الحالي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وهدفنا التأهل إلى الدور القادم.
هوساوي: نسعى لتحقيق هدفنا.. وقيادة المنتخب شرف كبير
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-09-09
أكد عمر هوساوي لاعب خط دفاع المنتخب السعودي جاهزيته لمواجهة اليمن غداً في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال :"نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود".
وأضاف: قيادة المنتخب شرف كبير، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، والمنتخب الحالي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وهدفنا التأهل إلى الدور القادم.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
10:24 PM
هوساوي: نسعى لتحقيق هدفنا.. وقيادة المنتخب شرف كبير
أكد عمر هوساوي لاعب خط دفاع المنتخب السعودي جاهزيته لمواجهة اليمن غداً في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال :"نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود".
وأضاف: قيادة المنتخب شرف كبير، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، والمنتخب الحالي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وهدفنا التأهل إلى الدور القادم.