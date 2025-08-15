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512 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت

وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة

سجَّلت الكويت 512 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت أنها سجلت 4 حالات وفاة؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 498.

وأضافت بأن 779 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 67.519.

فيروس كورونا الجديد

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512 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت
سبق

سجَّلت الكويت 512 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت أنها سجلت 4 حالات وفاة؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 498.

وأضافت بأن 779 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 67.519.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
08:36 PM

512 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت

وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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سجَّلت الكويت 512 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت أنها سجلت 4 حالات وفاة؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 498.

وأضافت بأن 779 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 67.519.

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