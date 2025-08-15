512 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت
وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة
سجَّلت الكويت 512 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت أنها سجلت 4 حالات وفاة؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 498.
وأضافت بأن 779 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 67.519.
فيروس كورونا الجديد
512 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-15
سجَّلت الكويت 512 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت أنها سجلت 4 حالات وفاة؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 498.
وأضافت بأن 779 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 67.519.
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
08:36 PM
512 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت
وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة
سجَّلت الكويت 512 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت أنها سجلت 4 حالات وفاة؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 498.
وأضافت بأن 779 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 67.519.