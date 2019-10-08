"رينارد" يكشف آخر استعدادات الأخضر قبل مواجهة سنغافورة

وجه الدعوة للجماهير لمساندة المنتخب

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرفي رينارد" غداً الأربعاء وتحديداً عند الساعة 7:5 مساءً وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية، مؤتمراً صحافياً، يكشف من خلاله آخر استعدادات الأخضر لمواجهة نظيره السنغافوري الخميس المقبل ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023، والتي ستقام الخميس المقبل على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم.



وكان "رينارد" قد وجه الدعوة للجماهير لمساندة المنتخب السعودي أمام نظيره السنغافوري.