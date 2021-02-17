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ضربة جديدة: "فايزر" تؤخِّر تسليم 10 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" لأوروبا

دول الاتحاد تعرَّضت لإرجاء شحنات من "استرازينيكا" و"مودرنا"

أفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بأن شركة فايزر لم تسلِّم الاتحاد الأوروبي حتى الآن نحو 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد -19"، كان من المقرر تقديمها في ديسمبر (كانون الأول)؛ وهو ما يحرم أوروبا من ثلث الإمدادات التي توقعتها حتى الآن من الولايات المتحدة.

ويمثل التأخير ضربة أخرى للاتحاد الأوروبي، الذي تضرر أيضًا من التأخير في التسليم من شركة الأدوية الأنجلو سويدية استرازينيكا، وشركة مودرنا الأمريكية، وواجه أيضًا تأخيرات سابقة في لقاح فايزر، وفقًا لـ"رويترز".

ويثير التأخير التساؤلات حول الأساس المنطقي لخطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة تصدير اللقاحات، التي تم وضعها في أواخر يناير لضمان التسليم في الوقت المناسب، ولكن لم يتم تفعيلها بعد، على الرغم من نقص الإمدادات.

وامتنعت "فايزر" عن التعليق، مشيرة إلى أن مواعيد تسليمها سرية.

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ضربة جديدة: "فايزر" تؤخِّر تسليم 10 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" لأوروبا
سبق

أفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بأن شركة فايزر لم تسلِّم الاتحاد الأوروبي حتى الآن نحو 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد -19"، كان من المقرر تقديمها في ديسمبر (كانون الأول)؛ وهو ما يحرم أوروبا من ثلث الإمدادات التي توقعتها حتى الآن من الولايات المتحدة.

ويمثل التأخير ضربة أخرى للاتحاد الأوروبي، الذي تضرر أيضًا من التأخير في التسليم من شركة الأدوية الأنجلو سويدية استرازينيكا، وشركة مودرنا الأمريكية، وواجه أيضًا تأخيرات سابقة في لقاح فايزر، وفقًا لـ"رويترز".

ويثير التأخير التساؤلات حول الأساس المنطقي لخطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة تصدير اللقاحات، التي تم وضعها في أواخر يناير لضمان التسليم في الوقت المناسب، ولكن لم يتم تفعيلها بعد، على الرغم من نقص الإمدادات.

وامتنعت "فايزر" عن التعليق، مشيرة إلى أن مواعيد تسليمها سرية.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
09:03 PM

ضربة جديدة: "فايزر" تؤخِّر تسليم 10 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" لأوروبا

دول الاتحاد تعرَّضت لإرجاء شحنات من "استرازينيكا" و"مودرنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بأن شركة فايزر لم تسلِّم الاتحاد الأوروبي حتى الآن نحو 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد -19"، كان من المقرر تقديمها في ديسمبر (كانون الأول)؛ وهو ما يحرم أوروبا من ثلث الإمدادات التي توقعتها حتى الآن من الولايات المتحدة.

ويمثل التأخير ضربة أخرى للاتحاد الأوروبي، الذي تضرر أيضًا من التأخير في التسليم من شركة الأدوية الأنجلو سويدية استرازينيكا، وشركة مودرنا الأمريكية، وواجه أيضًا تأخيرات سابقة في لقاح فايزر، وفقًا لـ"رويترز".

ويثير التأخير التساؤلات حول الأساس المنطقي لخطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة تصدير اللقاحات، التي تم وضعها في أواخر يناير لضمان التسليم في الوقت المناسب، ولكن لم يتم تفعيلها بعد، على الرغم من نقص الإمدادات.

وامتنعت "فايزر" عن التعليق، مشيرة إلى أن مواعيد تسليمها سرية.

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