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صورة للتاريخ.. هنا وقّع قادة الخليج النظام الأساسي لمجلس التعاون

ترصد اجتماع القادة في أول مؤتمر خليجي شَهِدته أبو ظبي قبل 38 عامًا

نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز صباح اليوم، #صورة_تاريخية ترصد اجتماع قادة دول الخليج في أول مؤتمر خليجي للتوقيع على النظام الأساسي لـ #مجلس_التعاون_الخليجي في أبو ظبي ١٤٠١هـ / (١٩٨١م).

وتستضيف العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتبحث القمة الخليجية عددًا من الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية، وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

وأمس، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أعمال الدورة الـ145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون "التحضيرية" للدورة الأربعين للمجلس الأعلى، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

دارة الملك عبدالعزيز مجلس التعاون الخليجي القمة الخليجية 40 القمة الخليجية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صورة للتاريخ.. هنا وقّع قادة الخليج النظام الأساسي لمجلس التعاون
سبق

نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز صباح اليوم، #صورة_تاريخية ترصد اجتماع قادة دول الخليج في أول مؤتمر خليجي للتوقيع على النظام الأساسي لـ #مجلس_التعاون_الخليجي في أبو ظبي ١٤٠١هـ / (١٩٨١م).

وتستضيف العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتبحث القمة الخليجية عددًا من الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية، وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

وأمس، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أعمال الدورة الـ145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون "التحضيرية" للدورة الأربعين للمجلس الأعلى، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
09:03 AM

صورة للتاريخ.. هنا وقّع قادة الخليج النظام الأساسي لمجلس التعاون

ترصد اجتماع القادة في أول مؤتمر خليجي شَهِدته أبو ظبي قبل 38 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز صباح اليوم، #صورة_تاريخية ترصد اجتماع قادة دول الخليج في أول مؤتمر خليجي للتوقيع على النظام الأساسي لـ #مجلس_التعاون_الخليجي في أبو ظبي ١٤٠١هـ / (١٩٨١م).

وتستضيف العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتبحث القمة الخليجية عددًا من الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية، وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

وأمس، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أعمال الدورة الـ145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون "التحضيرية" للدورة الأربعين للمجلس الأعلى، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

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