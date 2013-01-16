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الجيش اليمني ينتزع 3 مواقع استراتيجية من الحوثيين في الجوف

مقاتلات التحالف شنَّت ضربات دقيقة على الميليشيا في "اليتمة"

استعادت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الأحد مواقع استراتيجية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في جبهة اليتمة بمحافظة الجوف.

وأفاد قائد اللواء 161 مشاة جبلي، العميد الركن مطيع الدميني، بأن الجيش الوطني حرر عددًا من المواقع الاستراتيجية في جبهة اليتمة، أبرزها جبال القذاميل، ومواقع الأبتر والنعاظ المحاذية.

وأضاف بأن ميليشيا الحوثي الإيرانية تلقت هزيمة كبيرة في المواجهات، وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وبيَّن "الدميني" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنَّت ضربات دقيقة على ميليشيا الحوثي، كان لها أثر إيجابي في معركة تحرير جبال القذاميل، وبقية المواقع المهمة المحررة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني ينتزع 3 مواقع استراتيجية من الحوثيين في الجوف
سبق

استعادت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الأحد مواقع استراتيجية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في جبهة اليتمة بمحافظة الجوف.

وأفاد قائد اللواء 161 مشاة جبلي، العميد الركن مطيع الدميني، بأن الجيش الوطني حرر عددًا من المواقع الاستراتيجية في جبهة اليتمة، أبرزها جبال القذاميل، ومواقع الأبتر والنعاظ المحاذية.

وأضاف بأن ميليشيا الحوثي الإيرانية تلقت هزيمة كبيرة في المواجهات، وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وبيَّن "الدميني" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنَّت ضربات دقيقة على ميليشيا الحوثي، كان لها أثر إيجابي في معركة تحرير جبال القذاميل، وبقية المواقع المهمة المحررة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
09:49 PM

الجيش اليمني ينتزع 3 مواقع استراتيجية من الحوثيين في الجوف

مقاتلات التحالف شنَّت ضربات دقيقة على الميليشيا في "اليتمة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعادت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الأحد مواقع استراتيجية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في جبهة اليتمة بمحافظة الجوف.

وأفاد قائد اللواء 161 مشاة جبلي، العميد الركن مطيع الدميني، بأن الجيش الوطني حرر عددًا من المواقع الاستراتيجية في جبهة اليتمة، أبرزها جبال القذاميل، ومواقع الأبتر والنعاظ المحاذية.

وأضاف بأن ميليشيا الحوثي الإيرانية تلقت هزيمة كبيرة في المواجهات، وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وبيَّن "الدميني" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنَّت ضربات دقيقة على ميليشيا الحوثي، كان لها أثر إيجابي في معركة تحرير جبال القذاميل، وبقية المواقع المهمة المحررة.

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