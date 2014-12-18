تقنية جديدة وقرار صارم من "تيك توك"

أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم "تيك توك" عن تقنية جديدة لمستخدميها بصورة متزامنة مع قرار صارم بشأن بعض مقاطع الفيديو.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "تيك توك" تتيح حاليًا تحميل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل فائقة الجودة في بلدان محددة.

وتهدف "تيك توك" من تلك الخطوة لتحسين جودة ودقة وتأثيرات مقاطع الفيديو على المنصة بصورة كبيرة.

ويسمح تطبيق "تيك توك" أيضًا، وفقًا لهذا التحديث، باستخدام تأثيرات الشاشة الخضراء على الصور المتحركة بنمط "GIF".

وتعمل تقنيات التحسين المرئي الجديد على تحسين جودة الفيديو وتعويض التعريض الضوئي وتصحيح الألوان وتحسين الإضاءة في مقاطع الفيديو المنشورة على "تيك توك".

ويضيف "تيك توك" أيضًا عددًا من المؤثرات الصوتية التي يمكنها أن تؤدي صوت حيوان أو آلة موسيقية مثلًا داخل مقطع الفيديو الخاص بالمستخدم.

وفي سياق آخر يأتي هذا التحديث في وقت أعلنت فيه منصة "تيك توك" عن إجراءات صارمة بشأن بعض مقاطع الفيديو المثيرة للقلق، بشأن العنف المدرسي.

وقالت "تيك توك": إنها تعمل حاليًا على إزالة أي مقاطع فيديو تحض على العنف المدرسي، بعدما ترددت شائعات حول استخدام بعض الطلبة تلك المقاطع لشن يوم عنف على مستوى جميع المدارس بالولايات المتحدة الأمريكية؛ اعتراضًا على إلغاء الفصول الدراسية يوم الجمعة.

وأشارت تيك توك إلى أن تلك المقاطع تنتهك سياسة المعلومات المضللة التي تحظر انتشار التحذيرات والأكاذيب التي يتم التعامل معها على أنها حقيقية.

وكانت المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة في حالة تأهب يوم الجمعة بعد أن بدأت تقارير عن تهديدات مزعومة على "تيك توك"، تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات الأخبار التلفزيونية المحلية.

وقالت المقاطعات في حفنة من الولايات: إنها ستغلق يوم الجمعة، وخططت مناطق أخرى لزيادة وجود الشرطة وإخطار الآباء، بينما أفادت المقاطعات وإدارات الشرطة المحلية في الغالب عن سماعها عن اتجاه يشير إلى إمكانية إطلاق النار أو التفجيرات في 17 ديسمبر، لم يكن من الواضح عدد الأشخاص الذين رأوا أي تهديدات أو تهديدات محددة ضد مدارسهم.