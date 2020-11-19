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جهزوا الملابس الشتوية.. كراني: أول زائر قطبي يقرع أبواب المملكة خلال الساعات القادمة

خبير الطقس: بانخفاض حراري 3- 7 درجات مئوية كفترة انتقالية مبكرة احذروا التيار البارد

أكد خبير الطقس حسن كراني أن أول زائر قطبي سوف يؤثر على المملكة خلال الساعات الـ48 قادمة.

وقال عبر حسابه في تويتر: جهزوا الملابس الشتوية، كتلة قطبية باردة (كأول زائر قطبي)، تبدأ تحركها مع نهاية الـ48 ساعة القادمة على: (تبوك، طريف، القريات)، تأخذ مسارها التدريجي شرقًا حتى تغطي أجواء الشمالية الشرقية وشمال المنطقتين الوسطى والغربية.

وأضاف: بانخفاض حراري 3- 7م.. كفترة انتقالية مبكرة.. احذروا التيار البارد.

خبير الطقس حسن كراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جهزوا الملابس الشتوية.. كراني: أول زائر قطبي يقرع أبواب المملكة خلال الساعات القادمة
سبق

أكد خبير الطقس حسن كراني أن أول زائر قطبي سوف يؤثر على المملكة خلال الساعات الـ48 قادمة.

وقال عبر حسابه في تويتر: جهزوا الملابس الشتوية، كتلة قطبية باردة (كأول زائر قطبي)، تبدأ تحركها مع نهاية الـ48 ساعة القادمة على: (تبوك، طريف، القريات)، تأخذ مسارها التدريجي شرقًا حتى تغطي أجواء الشمالية الشرقية وشمال المنطقتين الوسطى والغربية.

وأضاف: بانخفاض حراري 3- 7م.. كفترة انتقالية مبكرة.. احذروا التيار البارد.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
09:22 AM

جهزوا الملابس الشتوية.. كراني: أول زائر قطبي يقرع أبواب المملكة خلال الساعات القادمة

خبير الطقس: بانخفاض حراري 3- 7 درجات مئوية كفترة انتقالية مبكرة احذروا التيار البارد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,929

أكد خبير الطقس حسن كراني أن أول زائر قطبي سوف يؤثر على المملكة خلال الساعات الـ48 قادمة.

وقال عبر حسابه في تويتر: جهزوا الملابس الشتوية، كتلة قطبية باردة (كأول زائر قطبي)، تبدأ تحركها مع نهاية الـ48 ساعة القادمة على: (تبوك، طريف، القريات)، تأخذ مسارها التدريجي شرقًا حتى تغطي أجواء الشمالية الشرقية وشمال المنطقتين الوسطى والغربية.

وأضاف: بانخفاض حراري 3- 7م.. كفترة انتقالية مبكرة.. احذروا التيار البارد.

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