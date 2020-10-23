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الهند: 690 وفاة و54366 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 117306 والإصابات 7761312

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم، تسجيل 690 حالة وفاة و54366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان صحفي، إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 117306 أشخاص، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 7761312 شخصاً وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

وأضافت الوزارة، أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 6948497 شخصاً.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند: 690 وفاة و54366 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم، تسجيل 690 حالة وفاة و54366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان صحفي، إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 117306 أشخاص، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 7761312 شخصاً وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

وأضافت الوزارة، أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 6948497 شخصاً.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
01:19 PM

الهند: 690 وفاة و54366 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 117306 والإصابات 7761312

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الحكومة الهندية، اليوم، تسجيل 690 حالة وفاة و54366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان صحفي، إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 117306 أشخاص، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 7761312 شخصاً وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

وأضافت الوزارة، أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 6948497 شخصاً.

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