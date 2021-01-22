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زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر يضرب اليونان

لم ترد تقارير تتحدث عن تسببه في أي خسائر حتى الآن

قال "معهد أثينا للجيوديناميكا" اليوم الجمعة إن اليونان تعرضت اليوم نحو التاسعة صباحًا إلى هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على سلم ريختر في موقع بعرض البحر بين جزيرة كريت وكاسوس.

وتفصيلاً، حدد المعهد الجيوفيزيائي موقع الزلزال الذي لم ترد تقارير حتى الآن تتحدث عن تسببه في خسائر بنحو 49 كلم شمال غرب كاسوس، وعلى عمق 27.5 كلم تحت البحر.

يُذكر أن اليونان تُعد من بين دول العالم الأكثر عرضة للهزات الأرضية لوقوعها على الحزام الزلزالي الممتد من اليابان وجنوب آسيا حتى الدول المتوسطية، كتركيا وإيطاليا والجزائر، حتى دول أمريكا الوسطى والجنوبية.

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زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر يضرب اليونان
سبق

قال "معهد أثينا للجيوديناميكا" اليوم الجمعة إن اليونان تعرضت اليوم نحو التاسعة صباحًا إلى هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على سلم ريختر في موقع بعرض البحر بين جزيرة كريت وكاسوس.

وتفصيلاً، حدد المعهد الجيوفيزيائي موقع الزلزال الذي لم ترد تقارير حتى الآن تتحدث عن تسببه في خسائر بنحو 49 كلم شمال غرب كاسوس، وعلى عمق 27.5 كلم تحت البحر.

يُذكر أن اليونان تُعد من بين دول العالم الأكثر عرضة للهزات الأرضية لوقوعها على الحزام الزلزالي الممتد من اليابان وجنوب آسيا حتى الدول المتوسطية، كتركيا وإيطاليا والجزائر، حتى دول أمريكا الوسطى والجنوبية.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
08:38 PM

زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر يضرب اليونان

لم ترد تقارير تتحدث عن تسببه في أي خسائر حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال "معهد أثينا للجيوديناميكا" اليوم الجمعة إن اليونان تعرضت اليوم نحو التاسعة صباحًا إلى هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على سلم ريختر في موقع بعرض البحر بين جزيرة كريت وكاسوس.

وتفصيلاً، حدد المعهد الجيوفيزيائي موقع الزلزال الذي لم ترد تقارير حتى الآن تتحدث عن تسببه في خسائر بنحو 49 كلم شمال غرب كاسوس، وعلى عمق 27.5 كلم تحت البحر.

يُذكر أن اليونان تُعد من بين دول العالم الأكثر عرضة للهزات الأرضية لوقوعها على الحزام الزلزالي الممتد من اليابان وجنوب آسيا حتى الدول المتوسطية، كتركيا وإيطاليا والجزائر، حتى دول أمريكا الوسطى والجنوبية.

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