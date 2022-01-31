"الدفاع الإماراتية" تنشر فيديو لتدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الحوثي في الجوف

بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية

أعلنت العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، تدمير منصة وموقع إطلاق الصواريخ في الجوف، الذي أُطلق منه الصاروخ الباليستي باتجاه الإمارات اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة إنه قد تمّ اعتراض الصاروخ الساعة 00:20 بوساطة الدفاعات الجوية الإماراتية.

ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية في صفحتها على "تويتر"، فيديو قالت إنه لتدمير "منصة وموقع إطلاق الصاروخ الحوثي".

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخاً باليستياً أُطلق من اليمن.

وأضافت: "قواتنا الجوية وقيادة التحالف العربي تمكّنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".

وأكّدت أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وتتخذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة".