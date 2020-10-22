"التحلية" تدشن مكتبها التنفيذي في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

للإشراف على مشاريع تطوير تقنيات جديدة

دشنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، اليوم الخميس، مكتبها التنفيذي في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست".

جاء ذلك بحضور رئيس معهد الأبحاث وتقنيات المياه الدكتور أحمد بن صالح العمودي، ونائب رئيس الجامعة للابتكار والتطوير الاقتصادي كيفين كولن، ومدير شؤون الشركاء بمدينة الأبحاث والتقنية عمرو الثقفي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقة الناجحة بين الجانبين على نحو يُمكّن من متابعة المشاريع المشتركة في مجال تطوير تقنيات المياه، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتدريب.

يعد المكتب أحد ثمار مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الجانبين الشهر الماضي، ويقع وسط مدينة الأبحاث والتقنية التابعة للجامعة، وتضم مكاتب ومراكز بحوث لكبرى الشركات بينها "أرامكو" و"سابك" و"داو" وغيرها؛ الأمر الذي يسهل بناء الشراكات الإستراتيجية المحلية والدولية مع الجهات المختلفة.

ويهدف إلى أن يكون همزة الوصل بين الباحثين في الجامعة ومعهد الأبحاث، والإشراف على المشاريع المشتركة بين الجانبين في مقدمتها تطوير تقنيات جديدة في مجال التحلية تعزز خفض التكلفة وزيادة الكفاءة، وإتاحة الوصول بسهولة إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجامعة مثل المختبرات ومراكز الأبحاث والمكتبة.

وتتولى الدكتورة مها الجهني إدارة المكتب، وهي إحدى الكفاءات الوطنية السعودية المميزة، وباحثة في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية في الجبيل التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومن خريجات جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.