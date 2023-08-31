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مستشارة خارجية المالديف: "جامع الملك سلمان" عقد فريد قدّمته السعودية لبلادي

أبدت إعجابها بـ"رؤية 2030" وقالت: تطور دائم جعل المملكة محط أنظار العالم

أكّدت مستشارة وزير الخارجية بجمهورية المالديف، الدكتورة هالة حميد؛ أن القيادة السعودية المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهم الله- قدّمت الكثير للشعب والحكومة المالديفية، مشيرة إلى أن جامع خادم الحرمين الشريفين جزءٌ من عقد فريد قدّمته السعودية لبلادها.

وقالت، في تصريح لها عقب مشاركتها في أعمال اجتماع اللجنة التنسيقية لمناقشة الترتيبات الخاصة بافتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله- بالمالديف، أن الجميع يشيد بمتانة وعمق العلاقات التي تربط المالديف بالسعودية التي تعد هي الدولة المميزة والمحرّك الرئيس للعالم الإسلامي، مضيفة أن مواقف السعودية مع بلادها قديمة والعلاقات متطورة جداً.

وقدّمت "حميد" شكرها وتقديرها لحكومة المملكة على دعمها المستمر والمتواصل للمالديف، معربة عن إعجابها بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، في ظل تطبيق أهداف ومشاريع رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي جعلت من المملكة محط أنظار العالم.

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مستشارة خارجية المالديف: "جامع الملك سلمان" عقد فريد قدّمته السعودية لبلادي
سبق

أكّدت مستشارة وزير الخارجية بجمهورية المالديف، الدكتورة هالة حميد؛ أن القيادة السعودية المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهم الله- قدّمت الكثير للشعب والحكومة المالديفية، مشيرة إلى أن جامع خادم الحرمين الشريفين جزءٌ من عقد فريد قدّمته السعودية لبلادها.

وقالت، في تصريح لها عقب مشاركتها في أعمال اجتماع اللجنة التنسيقية لمناقشة الترتيبات الخاصة بافتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله- بالمالديف، أن الجميع يشيد بمتانة وعمق العلاقات التي تربط المالديف بالسعودية التي تعد هي الدولة المميزة والمحرّك الرئيس للعالم الإسلامي، مضيفة أن مواقف السعودية مع بلادها قديمة والعلاقات متطورة جداً.

وقدّمت "حميد" شكرها وتقديرها لحكومة المملكة على دعمها المستمر والمتواصل للمالديف، معربة عن إعجابها بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، في ظل تطبيق أهداف ومشاريع رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي جعلت من المملكة محط أنظار العالم.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
11:22 AM

مستشارة خارجية المالديف: "جامع الملك سلمان" عقد فريد قدّمته السعودية لبلادي

أبدت إعجابها بـ"رؤية 2030" وقالت: تطور دائم جعل المملكة محط أنظار العالم

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عبدالله العنزي - الرياض
2
5,494

أكّدت مستشارة وزير الخارجية بجمهورية المالديف، الدكتورة هالة حميد؛ أن القيادة السعودية المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهم الله- قدّمت الكثير للشعب والحكومة المالديفية، مشيرة إلى أن جامع خادم الحرمين الشريفين جزءٌ من عقد فريد قدّمته السعودية لبلادها.

وقالت، في تصريح لها عقب مشاركتها في أعمال اجتماع اللجنة التنسيقية لمناقشة الترتيبات الخاصة بافتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله- بالمالديف، أن الجميع يشيد بمتانة وعمق العلاقات التي تربط المالديف بالسعودية التي تعد هي الدولة المميزة والمحرّك الرئيس للعالم الإسلامي، مضيفة أن مواقف السعودية مع بلادها قديمة والعلاقات متطورة جداً.

وقدّمت "حميد" شكرها وتقديرها لحكومة المملكة على دعمها المستمر والمتواصل للمالديف، معربة عن إعجابها بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، في ظل تطبيق أهداف ومشاريع رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي جعلت من المملكة محط أنظار العالم.

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