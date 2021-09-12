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"القاضي "يرفع الشكر للقيادة للثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الرياضة

شدد على مواصلة العمل الجاد لتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"

رفع نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

وقال بتلك المناسبة: "ببالغ الفخر والاعتزاز أشكر قيادتنا الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، وأدعو الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينني على خدمة وطننا الغالي، من خلال بذل كل الجهد وتحقيق التطلعات وتأدية المهام كما يجب".

وأضاف: "إن الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة، أسهم بشكل كبير في تحقيق قفزات كبيرة ورفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية عبر استضافة وإقامة العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة، متطلعين بمشيئة الله تعالى، وبمتابعة دقيقة من أخي سمو وزير الرياضة والعاملين في الوزارة، بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات قيادتنا بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بالقطاع الرياضي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"القاضي "يرفع الشكر للقيادة للثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الرياضة
سبق

رفع نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

وقال بتلك المناسبة: "ببالغ الفخر والاعتزاز أشكر قيادتنا الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، وأدعو الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينني على خدمة وطننا الغالي، من خلال بذل كل الجهد وتحقيق التطلعات وتأدية المهام كما يجب".

وأضاف: "إن الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة، أسهم بشكل كبير في تحقيق قفزات كبيرة ورفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية عبر استضافة وإقامة العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة، متطلعين بمشيئة الله تعالى، وبمتابعة دقيقة من أخي سمو وزير الرياضة والعاملين في الوزارة، بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات قيادتنا بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بالقطاع الرياضي".

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
11:42 PM

"القاضي "يرفع الشكر للقيادة للثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الرياضة

شدد على مواصلة العمل الجاد لتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

وقال بتلك المناسبة: "ببالغ الفخر والاعتزاز أشكر قيادتنا الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، وأدعو الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينني على خدمة وطننا الغالي، من خلال بذل كل الجهد وتحقيق التطلعات وتأدية المهام كما يجب".

وأضاف: "إن الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة، أسهم بشكل كبير في تحقيق قفزات كبيرة ورفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية عبر استضافة وإقامة العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة، متطلعين بمشيئة الله تعالى، وبمتابعة دقيقة من أخي سمو وزير الرياضة والعاملين في الوزارة، بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات قيادتنا بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بالقطاع الرياضي".

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