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"كليات الأفلاج" تقدم "لقاح كورونا" لطلبتها ومنسوبيها.. وهذه مواعيدها

من أجل عودة دراسية آمنة لمقاعد الدراسة وبداية جادّة من أول يوم

أعلنت كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج عن تقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات الكليات وأعضاء هيئة التدرس؛ استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة بعد عام ونصف من رحلة التعليم عن بُعد.

ويبدأ مركز اللقاح في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في تقديم لقاح فيروس كورونا لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات في محافظة الأفلاج.

وجدولت الكليات مواعيد الطلاب في المدينة الجامعية بكليات الأفلاج وللطالبات في مبنى الأدبي، يومي الأحد والاثنين ٢١ - ١٤٤٢/١/٢٢هـ، من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساء.

ودعا مشرف كليات الأفلاج الدكتور مسفر الكبيري جميع منسوبي كليات جامعة الأمير سطام وطلابها وطالباتها، إلى سرعة أخذ اللقاح؛ وذلك لعودة دراسية آمنة بإذن الله لمقاعد الدراسة والبداية الجادّة من أول يوم دراسي.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أكّد على ضرورة حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على جرعتَي اللقاح للدخول للمنشآت التعليمية، وعدم السماح بالحضور لغير مكتملي التحصين بجرعتين، وإيقاف تسجيل الطلبة الذين لم يحصلوا على اللقاح واعتبارهم "غائبين"، مع تمكينهم من تأجيل الفصل دون أن يُحتسب.

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"كليات الأفلاج" تقدم "لقاح كورونا" لطلبتها ومنسوبيها.. وهذه مواعيدها
سبق

أعلنت كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج عن تقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات الكليات وأعضاء هيئة التدرس؛ استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة بعد عام ونصف من رحلة التعليم عن بُعد.

ويبدأ مركز اللقاح في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في تقديم لقاح فيروس كورونا لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات في محافظة الأفلاج.

وجدولت الكليات مواعيد الطلاب في المدينة الجامعية بكليات الأفلاج وللطالبات في مبنى الأدبي، يومي الأحد والاثنين ٢١ - ١٤٤٢/١/٢٢هـ، من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساء.

ودعا مشرف كليات الأفلاج الدكتور مسفر الكبيري جميع منسوبي كليات جامعة الأمير سطام وطلابها وطالباتها، إلى سرعة أخذ اللقاح؛ وذلك لعودة دراسية آمنة بإذن الله لمقاعد الدراسة والبداية الجادّة من أول يوم دراسي.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أكّد على ضرورة حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على جرعتَي اللقاح للدخول للمنشآت التعليمية، وعدم السماح بالحضور لغير مكتملي التحصين بجرعتين، وإيقاف تسجيل الطلبة الذين لم يحصلوا على اللقاح واعتبارهم "غائبين"، مع تمكينهم من تأجيل الفصل دون أن يُحتسب.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
07:16 PM

"كليات الأفلاج" تقدم "لقاح كورونا" لطلبتها ومنسوبيها.. وهذه مواعيدها

من أجل عودة دراسية آمنة لمقاعد الدراسة وبداية جادّة من أول يوم

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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أعلنت كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج عن تقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات الكليات وأعضاء هيئة التدرس؛ استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة بعد عام ونصف من رحلة التعليم عن بُعد.

ويبدأ مركز اللقاح في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في تقديم لقاح فيروس كورونا لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات في محافظة الأفلاج.

وجدولت الكليات مواعيد الطلاب في المدينة الجامعية بكليات الأفلاج وللطالبات في مبنى الأدبي، يومي الأحد والاثنين ٢١ - ١٤٤٢/١/٢٢هـ، من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساء.

ودعا مشرف كليات الأفلاج الدكتور مسفر الكبيري جميع منسوبي كليات جامعة الأمير سطام وطلابها وطالباتها، إلى سرعة أخذ اللقاح؛ وذلك لعودة دراسية آمنة بإذن الله لمقاعد الدراسة والبداية الجادّة من أول يوم دراسي.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أكّد على ضرورة حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على جرعتَي اللقاح للدخول للمنشآت التعليمية، وعدم السماح بالحضور لغير مكتملي التحصين بجرعتين، وإيقاف تسجيل الطلبة الذين لم يحصلوا على اللقاح واعتبارهم "غائبين"، مع تمكينهم من تأجيل الفصل دون أن يُحتسب.

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