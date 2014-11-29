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"جود الإسكان" تواصل حملة الجمعة الخضراء لدعم الأسر الأشد احتياجًا

بالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات التجارية لشهر نوفمبر

واصلت منصة "جود الإسكان" حملتها الخيرية "الجمعة الخضراء" التي انطلقت يوم الجمعة الماضية وتستمر لمدة أربعة أيام، بهدف حشد العطاءات الخيرية وإسكان الأسر الأشد احتياجًا، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات التجارية لشهر نوفمبر.

وأفادت منصة "جود الإسكان"، أن الحملة قدمت خصماً قدره 20 % من قيمة حالات الدعم السكني للأفراد المانحين، إذ سيغطي أحد كبار المانحين المتكفّلين بدعم الحملة مبلغ الخصم، بما يُمَكّن المنصة والأفراد المانحين من شَمْل عددًا أكبر من الأسر المحتاجة بالغطاء السكني الآمن.

ويأتي إطلاق "الجمعة الخضراء" من قبل المنصة بالتزامن مع انطلاق موسم العروض التجارية الذي درجت المتاجر على مواكبته في شهر نوفمبر من كل عام؛ حثًّا لأفراد المجتمع على المشاركة في العطاءات المالية التي تؤَمّن الاحتياج السكني للأسر الأشد حاجة.

وتعتزم "جود الإسكان" طرح العديد من فرص العطاء الخيري أمام الجمهور بواسطة حسابها الرسمي على شبكة تويتر (@joodeskan)، في خطوة تهدف إلى تحفيز العطاءات وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها وفق آلية مُحَوْكمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التي تقدمها المنصة لدعم فرص العطاء الخيري والتي كان من بينها سابقاً حملة "جود مبرور" لتأمين المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجاً خلال العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وحملة "جود المتاجر" بهدف تحفيز المتاجر الإلكترونية للمساهمة في توفير المساكن للأسر الأشد حاجة.

يذكر أن منصة "جود الإسكان" هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية، وقد حظيت منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من لدن القيادة الرشيدة تأكيدًا على اهتمام حكومة المملكة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جود الإسكان" تواصل حملة الجمعة الخضراء لدعم الأسر الأشد احتياجًا
سبق

واصلت منصة "جود الإسكان" حملتها الخيرية "الجمعة الخضراء" التي انطلقت يوم الجمعة الماضية وتستمر لمدة أربعة أيام، بهدف حشد العطاءات الخيرية وإسكان الأسر الأشد احتياجًا، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات التجارية لشهر نوفمبر.

وأفادت منصة "جود الإسكان"، أن الحملة قدمت خصماً قدره 20 % من قيمة حالات الدعم السكني للأفراد المانحين، إذ سيغطي أحد كبار المانحين المتكفّلين بدعم الحملة مبلغ الخصم، بما يُمَكّن المنصة والأفراد المانحين من شَمْل عددًا أكبر من الأسر المحتاجة بالغطاء السكني الآمن.

ويأتي إطلاق "الجمعة الخضراء" من قبل المنصة بالتزامن مع انطلاق موسم العروض التجارية الذي درجت المتاجر على مواكبته في شهر نوفمبر من كل عام؛ حثًّا لأفراد المجتمع على المشاركة في العطاءات المالية التي تؤَمّن الاحتياج السكني للأسر الأشد حاجة.

وتعتزم "جود الإسكان" طرح العديد من فرص العطاء الخيري أمام الجمهور بواسطة حسابها الرسمي على شبكة تويتر (@joodeskan)، في خطوة تهدف إلى تحفيز العطاءات وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها وفق آلية مُحَوْكمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التي تقدمها المنصة لدعم فرص العطاء الخيري والتي كان من بينها سابقاً حملة "جود مبرور" لتأمين المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجاً خلال العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وحملة "جود المتاجر" بهدف تحفيز المتاجر الإلكترونية للمساهمة في توفير المساكن للأسر الأشد حاجة.

يذكر أن منصة "جود الإسكان" هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية، وقد حظيت منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من لدن القيادة الرشيدة تأكيدًا على اهتمام حكومة المملكة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
04:55 PM

"جود الإسكان" تواصل حملة الجمعة الخضراء لدعم الأسر الأشد احتياجًا

بالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات التجارية لشهر نوفمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت منصة "جود الإسكان" حملتها الخيرية "الجمعة الخضراء" التي انطلقت يوم الجمعة الماضية وتستمر لمدة أربعة أيام، بهدف حشد العطاءات الخيرية وإسكان الأسر الأشد احتياجًا، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات التجارية لشهر نوفمبر.

وأفادت منصة "جود الإسكان"، أن الحملة قدمت خصماً قدره 20 % من قيمة حالات الدعم السكني للأفراد المانحين، إذ سيغطي أحد كبار المانحين المتكفّلين بدعم الحملة مبلغ الخصم، بما يُمَكّن المنصة والأفراد المانحين من شَمْل عددًا أكبر من الأسر المحتاجة بالغطاء السكني الآمن.

ويأتي إطلاق "الجمعة الخضراء" من قبل المنصة بالتزامن مع انطلاق موسم العروض التجارية الذي درجت المتاجر على مواكبته في شهر نوفمبر من كل عام؛ حثًّا لأفراد المجتمع على المشاركة في العطاءات المالية التي تؤَمّن الاحتياج السكني للأسر الأشد حاجة.

وتعتزم "جود الإسكان" طرح العديد من فرص العطاء الخيري أمام الجمهور بواسطة حسابها الرسمي على شبكة تويتر (@joodeskan)، في خطوة تهدف إلى تحفيز العطاءات وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها وفق آلية مُحَوْكمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التي تقدمها المنصة لدعم فرص العطاء الخيري والتي كان من بينها سابقاً حملة "جود مبرور" لتأمين المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجاً خلال العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وحملة "جود المتاجر" بهدف تحفيز المتاجر الإلكترونية للمساهمة في توفير المساكن للأسر الأشد حاجة.

يذكر أن منصة "جود الإسكان" هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية، وقد حظيت منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من لدن القيادة الرشيدة تأكيدًا على اهتمام حكومة المملكة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية.

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