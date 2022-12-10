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3 آلاف مريض يستفيدون من خدمات الطب المنزلي بعسير

تصدر برنامج الطب المنزلي بمنطقة عسير بنهاية عام 1438هـ، المركز الأول على مستوى مناطق المملكة في أنشطة وخدمات برنامج الطب المنزلي وأعداد المرضى المخدومين .

وقال المتحدث الرسمي لصحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، إن إجمالي عدد المرضى الجدد المشمولين ببرنامج الطب المنزلي بلغ في العام الماضي 1761 مريضًا جديدًا، من ضمن 3165 مريضًا مشمولاً بهذه الخدمة.

وتم تأمين 2365 جهازًا للمرضى تنوعت ما بين أسرة كهربائية، وكراسٍ كهربائية متحركة، وأجهزة توليد أوكسجين، وأجهزة (باي باب وسي باب)، وأجهزة شفط البلغم، وأجهزة استنشاق البخار، وأخرى لقياس نسبة الأكسجين بالدم وقياس مستويات الضغط والحرارة، ورافعات كهربائية، ومراتب هوائية وكراسٍ متحركة عادية .

كما تم تأمين جهاز تنفس صناعي لمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية في مستشفى محايل .

وأضاف "آل شايع" أنه تم تقديم الخدمات للمرضى المستفيدين في منازلهم، تضمنت الغيار على الجروح وقرح الفرش، وضمادات القدم السكري، وخدمات العلاج الطبيعي، وخدمات العلاج التنفسي، ومتابعة أمراض الضغط والسكري، ومتابعة التحاليل الطبية، والتغذية الأنبوبية، وخدمات مختلفة لكبار السن، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي، إضافة ً للعديد من الخدمات الأخرى.

وتابع: كما شاركت الإدارة في تفعيل عدة فعاليات ومناشط هامة، من أبرزها التوعية عن العنف ضد الأطفال وأثره النفسي والجسدي، وتطعيم الأنفلونزا لكبار السن في منازلهم وغيرها، وذلك من خلال خمسة وعشرين فريقًا طبيًا يعمل بأقسام الرعاية الصحية المنزلية بعسير.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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3 آلاف مريض يستفيدون من خدمات الطب المنزلي بعسير
سبق

تصدر برنامج الطب المنزلي بمنطقة عسير بنهاية عام 1438هـ، المركز الأول على مستوى مناطق المملكة في أنشطة وخدمات برنامج الطب المنزلي وأعداد المرضى المخدومين .

وقال المتحدث الرسمي لصحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، إن إجمالي عدد المرضى الجدد المشمولين ببرنامج الطب المنزلي بلغ في العام الماضي 1761 مريضًا جديدًا، من ضمن 3165 مريضًا مشمولاً بهذه الخدمة.

وتم تأمين 2365 جهازًا للمرضى تنوعت ما بين أسرة كهربائية، وكراسٍ كهربائية متحركة، وأجهزة توليد أوكسجين، وأجهزة (باي باب وسي باب)، وأجهزة شفط البلغم، وأجهزة استنشاق البخار، وأخرى لقياس نسبة الأكسجين بالدم وقياس مستويات الضغط والحرارة، ورافعات كهربائية، ومراتب هوائية وكراسٍ متحركة عادية .

كما تم تأمين جهاز تنفس صناعي لمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية في مستشفى محايل .

وأضاف "آل شايع" أنه تم تقديم الخدمات للمرضى المستفيدين في منازلهم، تضمنت الغيار على الجروح وقرح الفرش، وضمادات القدم السكري، وخدمات العلاج الطبيعي، وخدمات العلاج التنفسي، ومتابعة أمراض الضغط والسكري، ومتابعة التحاليل الطبية، والتغذية الأنبوبية، وخدمات مختلفة لكبار السن، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي، إضافة ً للعديد من الخدمات الأخرى.

وتابع: كما شاركت الإدارة في تفعيل عدة فعاليات ومناشط هامة، من أبرزها التوعية عن العنف ضد الأطفال وأثره النفسي والجسدي، وتطعيم الأنفلونزا لكبار السن في منازلهم وغيرها، وذلك من خلال خمسة وعشرين فريقًا طبيًا يعمل بأقسام الرعاية الصحية المنزلية بعسير.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
06:48 PM

3 آلاف مريض يستفيدون من خدمات الطب المنزلي بعسير

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ظافر الشهري - أبها
1
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تصدر برنامج الطب المنزلي بمنطقة عسير بنهاية عام 1438هـ، المركز الأول على مستوى مناطق المملكة في أنشطة وخدمات برنامج الطب المنزلي وأعداد المرضى المخدومين .

وقال المتحدث الرسمي لصحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، إن إجمالي عدد المرضى الجدد المشمولين ببرنامج الطب المنزلي بلغ في العام الماضي 1761 مريضًا جديدًا، من ضمن 3165 مريضًا مشمولاً بهذه الخدمة.

وتم تأمين 2365 جهازًا للمرضى تنوعت ما بين أسرة كهربائية، وكراسٍ كهربائية متحركة، وأجهزة توليد أوكسجين، وأجهزة (باي باب وسي باب)، وأجهزة شفط البلغم، وأجهزة استنشاق البخار، وأخرى لقياس نسبة الأكسجين بالدم وقياس مستويات الضغط والحرارة، ورافعات كهربائية، ومراتب هوائية وكراسٍ متحركة عادية .

كما تم تأمين جهاز تنفس صناعي لمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية في مستشفى محايل .

وأضاف "آل شايع" أنه تم تقديم الخدمات للمرضى المستفيدين في منازلهم، تضمنت الغيار على الجروح وقرح الفرش، وضمادات القدم السكري، وخدمات العلاج الطبيعي، وخدمات العلاج التنفسي، ومتابعة أمراض الضغط والسكري، ومتابعة التحاليل الطبية، والتغذية الأنبوبية، وخدمات مختلفة لكبار السن، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي، إضافة ً للعديد من الخدمات الأخرى.

وتابع: كما شاركت الإدارة في تفعيل عدة فعاليات ومناشط هامة، من أبرزها التوعية عن العنف ضد الأطفال وأثره النفسي والجسدي، وتطعيم الأنفلونزا لكبار السن في منازلهم وغيرها، وذلك من خلال خمسة وعشرين فريقًا طبيًا يعمل بأقسام الرعاية الصحية المنزلية بعسير.

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