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"آل الشيخ" لمرتادي بيوت الله: لا تكونوا سببًا في غلق المساجد بتهاونكم في الإجراءات الاحترازية

عبر تغريدة في "تويتر" وصفها بـ"نصيحة من القلب"

نصح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مرتادي بيوت الله بالأخذ بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق المساجد، واصفًا النصيحة بأنها "من القلب، والعمل بها واجب شرعي".

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" على "تويتر"، قال فيها: "نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله: لا تكونوا سببًا في غلق المساجد؛ فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس ‫كورونا".

وأضاف "آل الشيخ": "فلنتعاون جميعًا لنسلم، ونحتسب الأجر من الله في ذلك. فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري". مختتمًا تغريدته بالدعاء قائلاً: "حفظ الله الجميع من كل مكروه".

وتتزامن تغريدة الوزير "آل الشيخ" مع إعلان الوزارة غلق 22 مسجدًا مؤقتًا بمناطق السعودية بعد إصابة عدد من مرتاديها بفيروس كورونا في إطار حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله.

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"آل الشيخ" لمرتادي بيوت الله: لا تكونوا سببًا في غلق المساجد بتهاونكم في الإجراءات الاحترازية
سبق

نصح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مرتادي بيوت الله بالأخذ بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق المساجد، واصفًا النصيحة بأنها "من القلب، والعمل بها واجب شرعي".

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" على "تويتر"، قال فيها: "نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله: لا تكونوا سببًا في غلق المساجد؛ فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس ‫كورونا".

وأضاف "آل الشيخ": "فلنتعاون جميعًا لنسلم، ونحتسب الأجر من الله في ذلك. فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري". مختتمًا تغريدته بالدعاء قائلاً: "حفظ الله الجميع من كل مكروه".

وتتزامن تغريدة الوزير "آل الشيخ" مع إعلان الوزارة غلق 22 مسجدًا مؤقتًا بمناطق السعودية بعد إصابة عدد من مرتاديها بفيروس كورونا في إطار حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
09:35 PM

"آل الشيخ" لمرتادي بيوت الله: لا تكونوا سببًا في غلق المساجد بتهاونكم في الإجراءات الاحترازية

عبر تغريدة في "تويتر" وصفها بـ"نصيحة من القلب"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
6
1,458

نصح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مرتادي بيوت الله بالأخذ بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق المساجد، واصفًا النصيحة بأنها "من القلب، والعمل بها واجب شرعي".

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" على "تويتر"، قال فيها: "نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله: لا تكونوا سببًا في غلق المساجد؛ فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس ‫كورونا".

وأضاف "آل الشيخ": "فلنتعاون جميعًا لنسلم، ونحتسب الأجر من الله في ذلك. فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري". مختتمًا تغريدته بالدعاء قائلاً: "حفظ الله الجميع من كل مكروه".

وتتزامن تغريدة الوزير "آل الشيخ" مع إعلان الوزارة غلق 22 مسجدًا مؤقتًا بمناطق السعودية بعد إصابة عدد من مرتاديها بفيروس كورونا في إطار حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله.

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